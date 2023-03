Salute e bellezza della pelle: il ruolo del collagene marino

Il collagene marino idrolizzato gioca una parte importante non solo nel conservare l’elasticità e bellezza della cute, ma anche per la salute dell’organismo.

Sicuramente abbiamo già sentito parlare del collagene: in effetti si tratta di uno degli integratori più diffuso, sia nella forma di sieri per la cura dell’epidermide sia a livello alimentare. Ma forse non sappiamo perché il collagene marino è così prezioso e pensiamo si tratti solamente di uno dei tanti “ingredienti magici” che dovrebbero farci apparire più giovani e belli.

In realtà il collagene è una componente che si trova all’interno del nostro organismo e che è preziosa per mantenere in salute articolazioni e ossa, oltre alla pelle. Considerando che una delle conseguenze dell’invecchiamento è il fatto di produrre una minore quantità di collagene, diventa facile capire perché è utile scegliere per la nostra beauty routine prodotti che siano proprio a base di collagene.

La carenza di collagene: i sintomi da tenere d’occhio

Possiamo accorgerci di una diminuita produzione di collagene (che deriva anche dallo stress e da cattive abitudini alimentari) osservando con attenzione la nostra pelle. Quando il collagene manca l’aspetto complessivo dell’epidermide è più debole e decisamente più sottile. Inoltre è più facile che l’epidermide sia interessata da piccoli danni.

Per questo motivo utilizzare un siero per la pelle a base di collagene marino idrolizzato può essere molto utile sia nel momento in cui ci si avvicina alla menopausa (uno dei periodi in cui maggiormente si avverte la perdita di collagene), sia quando si decide di mettere in pratica un trattamento anti age efficace. Notevole è la rapidità di azione del collagene marino, perché già dopo pochi giorni di trattamento potremo notare come la pelle del viso è più elastica e splendente.

Collagene Marino idrolizzato e non solo: gli altri alleati nella cura della pelle

Oltre al collagene marino idrolizzato, che è la forma che garantisce il miglior assorbimento del collagene, ci sono tutta un’altra serie di principi attivi che possono aiutarci a mantenere giovane e sana la pelle del viso. Ovviamente, oltre alla qualità, bisogna tenere d’occhio anche la praticità: avere diversi prodotti non è particolarmente comodo e rischia di allungare oltremodo la nostra beauty routine. E molto spesso, per pigrizia o mancanza di tempo, potremmo trascurare un prodotto rispetto a un altro, che pure ha la stessa importanza.

Quindi scegliere un prodotto che contiene diversi principi attivi permette di prendersi cura della pelle in modo semplice ed efficace. E fra i principi attivi che non dovrebbero mancare in un siero di qualità c’è sicuramente la chinetina. Questo ingrediente ha la capacità di combattere i radicali liberi, causa dell’invecchiamento cellulare, proteggendo allo stesso tempo la cute dall’eccessiva esposizione ai raggi UV e alla conseguente formazione di antiestetiche macchie. Inoltre la chinetina lavora in perfetta sinergia con il collagene, perché agisce sulle cellule del tessuto connettivo (detti anche fibroblasti) che sono coinvolti direttamente nella produzione di collagene da parte del nostro organismo.

Due alleati preziosi per godere sempre di una pelle bella ed elastica, nonostante il passare del tempo.

Altre News per: salutebellezzadellapelleruolocollagenemarino