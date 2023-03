Turnabout Festival - nuovo pacchetto di carte

Il gioco di battaglia di carte gratuito Teppen ha svelato il suo nuovo pacchetto "Turnabout Festival", in cui i giocatori dovranno determinare il colpevole dietro un subdolo evento di infezione, in un epico mash up tra Ace Attorney, Haunting Ground, Monster Hunter, Street Fighter, Mega serie L'uomo X.

Un breve riassunto dell'uscita:

Nuove carte che saranno disponibili nel pacchetto; la carta verde "Silk Hat Defendant Trucy", la carta nera " Elite Suspect Excella", la carta viola "Sorceress Suspect Tessa" e la carta rossa "Suspect Cutie BB Hood".

la carta nera " la carta viola e la carta rossa Per celebrare il pacchetto di carte "Turnabout Festival", i giocatori possono partecipare a un quiz in-game tra il 15 e il 24 marzo per trovare il vero colpevole. I giocatori possono guadagnare fino a tre biglietti per il pacchetto "Turnabout Festival" per le risposte corrette.

I giocatori possono anche godersi una missione evento a tempo limitato "Turnabout Festival" nella nuova modalità per giocatore singolo, "Avventura"! Questa entusiasmante missione sfida i giocatori con nuovi boss e premia il completamento con l'accesso a nuove reliquie e icone giocatore basate sul nuovo pacchetto di carte.

Nuove Carte:



Capovolgi ogni pietra raccogliendo tutte le parti interessate. I sospetti includono; la carta verde "Silk Hat Defendant Trucy", la carta nera " Elite Suspect Excella", la carta viola "Sorceress Suspect Tessa" e la carta rossa "Suspect Cutie BB Hood". Ecco uno sguardo all'imputato di Silk Hat Trucy:



Tipo: Unità

Tribù: umana

Rarità: Leggendaria

PM: 5

Attacco: 1

PS: 9

Effetti:

Quando viene giocata: modifica le statistiche di 1 altra unità amica casuale in 4/4, quindi raccogli 4 pezzi di prova .

modifica le statistiche di 1 altra unità amica casuale in 4/4, quindi raccogli 4 pezzi di . Quando il tuo Eroe guadagna Vita: +2/+2 a tutte le altre unità verdi amiche. (Fino a 1 volta.)

Per la prima volta saranno disponibili musica di sottofondo con voce e arrangiamenti speciali



TEPPEN :

Apollo Justice - Inizia una nuova era! Con KENN -TEPPEN ver.- e Klavier Gavin - Guilt Love Con Toshiyuki Kusada -TEPPEN ver.-

Dal 1 marzo al 15 marzo

Tema di Sakura e Sparrow Inn BGM

Dal 15 marzo al 3 aprile.

Altre News per: turnaboutfestivalnuovopacchettocarte