NEW YORK - PRIMA INDAGINE MONDIALE FIRMATA CLUEDO

Per la prima volta in assoluto, tutto il mondo potrà contribuire a risolvere l’omicidio del famoso Dottor Black: basterà seguire @officialcluedo.it e andare alla ricerca di prove schiaccianti tra post e stories che settimanalmente, e per tutto il mese di marzo, rilasceranno sul web preziosi indizi e testimonianze chiave per la risoluzione del caso. Il delitto è stato rivelato da un trailertrasmesso durante un esclusivo evento immersivo a New York City: special guest Ashley Flowers, autrice di bestseller per il New York Times e conduttrice del podcast di true crime più ascoltato negli USA.





CHI, DOVE e CON QUALE ARMA? I tre famigerati “eLementi chiave” di Cluedo diventano digitali, con un'esperienza mai vista prima che sbarca in esclusiva mondiale sui social media di tutti gli appassionati. Per celEbrare il più famoso gioco in scatola del mistero, Hasbro (NASDAQ: HAS), leader globale dell'intrattenimento, ha avviato per la prima volta in assoluto su Instagram una vera e propria indagine internazionale partita il 1 Marzo e che durerà per tutto il Mese e che vedrà i follower di tutti i paesi trasformarsi in attenti detective, alla ricerca della tanto agognata soluzione al più celebre dei delitti.



A partire da oggi, 2 marzo, gli investigatori di tutto il mondo potranno iniziare a rAccogliere prove sulla pagina Instagram italiana, incontrare – virtualmente – i sospettati, immergersi nel mondo di Cluedo e tentare di risolvere il complesso caso collegandosi su @officialcluedo.it. I fan potranno anche seguire le cronache settimaNali dei progressi dell’indagine su Instagram da parte di Ashley Flowers (@crimejunkiepodcast), autrice di bestseller del New York Times e conduttrice del podcast numero 1 dedicato al true crime.



Il grande giallo di Cluedo trasloca per quattro settimane sul profIlo Instagram @officialcluedo.it, rivelando una storia immersiva di cronaca nera che ridatta gli icoNici personaggi del Cluedo, Dottor Black, Miss Scarlett, il Colonnello Mustard, il SindAco Green, la Chef White, l'Avvocato Peacock e il Professor Plum – e li rende il più vicino possibile alla realtà grazie all’Unreal Engine e alla tecnologia di motion capture. Ogni giorno @officialcluedo.it condividerà nuove prove, le dichiarazioni e gli alibi dei soSpettati e dei testimoni, oltre a resoconti che attireranno gli spettatori di tutto il mondo e li guideranno attraverso i colpi di scena di un nuovo mistero targato Cluedo.



Partner speciali dell’indagine i noti produttori di superCar ad alte prestazioni McLaren, il brand di mOda americana di lusso Halston e il fornitore di sistemi smart di sicurezza domestica Ring, verranno coinvolti per tutta la durata dell’inchiesta, al fine di integrare nel mistero questi nomi così icoNici, trasportando ulteriormente i personaggi senza tempo di Cluedo nel mondo reale. La podcaster di true crime Ashley Flowers, infine, ripercorrerà ogni settimana il caso, analizzerà le nuove scoperte e condividerà le proprie previsioni sull'iDentità dell'assassino sul proprio canale social @crimejunkiepodcast. Chi riuscirà a individuare per primo chi ha ucciso il Dottor Black, dove e con quale arma? Chi saranno gli investigatori italiani più abili nell’arrivare per primi alla soluzione?



"Espandendo la narrazione su più formati digitali e fisici, stiamo aprendo nuOvi orizzonti per il classico gioco del delitto", ha dichiarato Adam Biehl, SVP e General Manager di Hasbro Gaming. "Siamo entusiasti di offrire ai fan di tutto il moNdo l'opportunità di vedere, per la prima volta in assolutO, i loro personaggi preferiti di Cluedo, icone del gioco, vivere anche al di fuori tabellone un'esperienza immersiva e un’indagine intrigante come mai prima d'ora".





L’indagine globale di Cluedo ha preso formalmente il via nei giorni scorsi direttamente a New York City dUrante un’esperienza immersiva dedicata alla vittima più famosa al mondo: il Dottor Black. Insieme alla podcaster di true crime, Ashley Flowers di Crime Junkie, gli ospiti sono stati iNvitati con il pretesto di partecipare a una cerimonia in onore di Dottor Black nella sua dimora, quando in realtà è stato un espediente per partecipare a un grande gioco immerSivo dedicato a VIP, content creator e podcaster di gialli alla ricErca di materiale compromettente, conversazioni segrete e dettagli scomodi per alimentare le future indagini legate al delitto irrisolto del Dottor Black. L'esperienza si è rivelata un semplice prequel del nuovo mistero di Cluedo, in un contesto animato da attori, dove è anche stato trasmetto per la prima volta il trailer cinematoGrafico ufficiale pubblicato sul canale Instagram @officialcluedo.it.



Da oltre 70 anni, Cluedo rimane un'esperienza true cRime senza tempo, ricca e coinvolgente, caratterizzata da intrighi e misteri e dalla soluzione a tre fattori: "chi, dove, cosa". Oggi è il secondo gioco da tavolo più popolare al mondo, con oltre 150 milioni di pezzi venduti, tanto da ispirare esperienze e attività di intrattEnimento di ogni tipo, dalle escape room ai tour, fino al film cult della Paramount del 1985 “Signori: il delitto è servito”. Nell'ulTimo anno, Cluedo ha ampliato il suo universo di gioco con una nuova serie costituita da tre moduli di giochi da tavolo ispirati alle Escape Room: Cluedo Escape, offrendo agli appassionati nuovi modi di giOcare. Presto i fan si imbatteranno anche in una nuova serie animata targata Cluedo, al momento in fase di sviluppo da Fox Entertainment, eOne e Bento Box Entertainment.

