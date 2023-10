IL NUOVO CLUEDO CONSPIRACY VA IN TOUR

Il fenomeno Cluedo ha sempre affascinato milioni di giocatori grazie alle sue ambientazioni e ai personaggi che nel tempo sono diventati delle vere e proprie icone della cultura pop. Dopo il successo dell’avventura interattiva alla ricerca dello spietato assassino del Dottor Black, che ha trasformato i follower Instagram di tutto il mondo in veri e propri Sherlock Holmes, arriva un nuovo gioco ambientato nello stesso universo narrativo: è Cluedo Conspiracy e promette momenti di puro divertimento grazie al suo innovativo gameplay che reinterpreta la tradizione del gioco senza tradirne lo spirito. Al fine di permettere a tutti gli amanti del giallo più celebre di sempre di esplorare le nuove ambientazioni e i protagonisti della torbida trama del Resort Vipera Nera, è in arrivo il Tour Cluedo Conspiracy, che approderà in tante città italiane all’interno di alcune fumetterie selezionate targate Games Academy Funside. In ogni appuntamento, gli appassionati saranno chiamati a risolvere intrighi e misteri, per immergersi in una nuova ed entusiasmante esperienza Cluedo accompagnati nelle indagini da ospiti d’onore.La prima tappa è prevista per venerdì 13 ottobre presso il Funside Le Piramidi di Vicenza, con Nicoletta Rosellini, conosciuta su Instagram come jalhia17. Sabato 14 ottobre appuntamento presso il nuovissimo Funside Oriocenter (Aeroporto Orio al Serio), qui la famosa creator appassionata di giochi da tavolo Aky, conosciuta anche come boardgamesfever, accompagnerà i giocatori a vivere in prima persona le insidie, le menzogne e i misteri che si celano dentro e fuori il Resort Vipera Nera. A seguire, il 20 ottobre il tour si sposterà nel Funside di Reggio Emilia, guidato dalla nota videogiocatrice Misshatred, ossia Jessica Armanetti. Sabato 21 ottobre sarà, invece, la volta del Funside di Pescara dove i giocatori verranno accompagnati in questa avventura piena di intrighi e misteri dal famoso creator e autore di giochi da tavolo BoardGamesFrancesco.Il tour approderà poi il 22 ottobre a Monza, che diventerà luogo di intense partite guidate da Daniele Daccò, conosciuto come ilrinogram. Il tour proseguirà a Lucca Comics & Games, che dall’1 al 5 novembre diventerà il palcoscenico perfetto per far conoscere a tutti gli appassionati la nuova storia di intrighi e di mistero targata Cluedo. Non finisce qui: nuove tappe e aggiornamenti verranno comunicate sulle pagine di Instagram hasbrofanit e officialcuedo.it.Il nuovo Cluedo Conspiracy si inserisce perfettamente nel nuovo universo narrativo del gioco investigativo più famoso del mondo. Dopo gli inquietanti fatti avvenuti a Villa Tudor e l’orribile omicidio del Dottor Black, Callan Coral, il carismatico manager del Resort Vipera Nera, invita tutti i partecipanti a unirsi a lui al resort. Durante una passeggiata all’aperto, gli invitati verranno sorpresi da una tempesta e, una volta tornati al riparo, scopriranno che l’intero Resort è stato insidiosamente cosparso di trappole e pericoli mortali. Qualcuno vuole uccidere il Signor Coral, e spetta proprio al coraggioso gruppo di giocatori scoprire chi trama alle sue spalle e cercare di salvargli la vita. Così come nell’iconico e intramontabile Cluedo, il tabellone è la rappresentazione del lussuoso Resort, mentre ogni giocatore sarà un personaggio e avrà un ruolo specifico tra capobanda, complici del complotto che vorranno uccidere l’affluente manager del Resort e alleati del Signor Coral, che invece lotteranno per tenerlo in vita. In ogni turno, il ruolo dell’esploratore verrà assegnato a un giocatore diverso che, a sua volta, designerà il ruolo di guardia del corpo a un compagno di gioco a sua scelta. L’esploratore sceglierà poi che stanza esplorare cercando di disinnescare le trappole presenti, mentre la guardia del corpo raccoglierà gli indizi e li condividerà con gli altri giocatori.Chi assume questi ruoli potrebbe essere parte del complotto e non dichiarare la verità di fronte agli altri membri della squadra. L’obiettivo, per loro, è quello di uccidere il Signor Coral, portandolo nella stanza specificata a inizio partita e facendo scattare il complotto. Tuttavia, ciò può avvenire solo se la persona giusta si troverà nel momento giusto e nel luogo giusto. Dall’altra parte, gli Alleati devono proteggere il Signor Coral disinnescando le trappole disseminate nel Resort per raccogliere gli indizi e sventare il complotto. Nel caso il Signor Coral venga ucciso dalle trappole, il tabellone si trasforma in una bacheca dei sospettati, e i giocatori avranno cinque minuti per discutere e formulare l’ultima ipotesi. Questa è l’ultima occasione per gli Alleati di trovare il vero colpevole e per i Membri del complotto di farla franca. Il mistero è più che intricato, le modalità di gioco del tutto nuove rispetto al classico Cluedo, avvincenti e coinvolgenti data la segretezza dei ruoli durante la partita e la possibilità di mentire spudoratamente sulla propria identità. Ed è così che l’intramontabile Cluedo, da oltre 70 anni sulla cresta dell’onda tanto da aver ispirato film e serie, libri e programmi televisivi in tutto il mondo, continua ad affascinare gli appassionati di ogni età con il nuovo Cluedo Conspiracy, pensato per un target più adulto e amante dei giochi con una forte componente narrativa, mentale e sociale.

Altre News per: nuovocluedoconspiracytour