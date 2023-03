Logitech G A30 Wireless Cuffie Gaming The Mandalorian Edition

Dominate la galassia con le nuove Cuffie Gaming Logitech G A30 Wireless The



Mandalorian Edition





Oggi, Logitech G, brand di Logitech e leader negli accessori da gaming, annuncia in collaborazione con Lucasfilm Ltd. le nuove A30 Wireless Gaming Headset The Mandalorian Edition.

Progettate per i gamer moderni e per i fan più accaniti, le A30 Wireless The Mandalorian™ Edition sono molto più di un paio di cuffie: un oggetto da collezione che celebra autenticamente uno dei più grandi fenomeni della cultura pop mondiale. Le cuffie A30 Wireless The Mandalorian™ Edition offrono la massima flessibilità e mobilità, l'avanzata connettività pro-grade LIGHTSPEED Wireless, Bluetooth e aux da 3,5 mm di Logitech per conquistare la galassia sia che si giochi alla scrivania, sul divano o in viaggio.

Combinando stile e comfort per giocare su tutti i dispositivi e con un mixaggio audio personalizzato, le A30 Wireless The Mandalorian™ Edition consentono a giocatori, collezionisti e fan di padroneggiare ogni stile di gioco su tutte le piattaforme, tra cui: Xbox Series X|S, Playstation*, Nintendo Switch, PC, Mac, iOS e Android.

"Con le nuove A30 Mandalorian Edition, siamo orgogliosi di aver progettato delle cuffie che rendono omaggio all'eredità di The Mandalorian e alla galassia di Star Wars. Speriamo che i fan le amino quanto noi", ha dichiarato Peter Kingsley, Chief Marketing Officer di Logitech G.

Fedele all'estetica leggendaria del franchise e rispecchiando il design elegante delle cuffie A30 originali, le A30 Wireless The Mandalorian™ Edition presentano colorazioni ispirate all'acciaio Beskar, l'iconico acciaio della serie. Le cuffie sono inoltre dotate di una morbida imbottitura in memory foam nei padiglioni auricolari e nell'archetto, costruito in modo da risultare confortevole, sicuro e adatto alle lunghe sessioni di gaming. I cuscinetti magnetici rimovibili offrono la possibilità di personalizzare completamente le nuove A30.





Queste cuffie in special edition sono dotate di speaker tag personalizzati con il profilo di Din Djarin - noto ai fan come il Mandaloriano – sulla tag di sinistra, e un'insegna del Clan Mudhorn su quella di destra. I giocatori e i fan potranno scoprire i veri segreti dei Mandaloriani andando a caccia dei numerosi easter egg ispirati alla serie.

Non lasciatevi sfuggire nessuna preda con il design elegante e senza soluzione di continuità delle cuffie A30 Wireless The Mandalorian™ Edition. Dotate di un avanzato microfono ad asta staccabile e di un microfono integrato, le cuffie offrono una qualità vocale cristallina. I driver audio di alta qualità da 40 mm offrono bassi profondi e un'esperienza assolutamente coinvolgente. L'esperienza di gioco può essere ancora più personalizzata grazie all’ applicazione mobile Logitech G per iOS e Android, che consente di personalizzare l'equalizzazione e molto altro.

Le nuove cuffie A30 Wireless The Mandalorian™ Edition vantano una durata della batteria di oltre 27 ore, che consente di godere della libertà wireless su tutte le piattaforme per giorni e di giocare ovunque.

Prezzi e Disponibilità

Le Logitech G A30 Wireless Gaming Headset The Mandalorian ™ Edition sono disponibili da oggi su logitechG.com e presso i rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 279 €.

Altre News per: logitechwirelesscuffiegamingmandalorianedition