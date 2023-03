Uomini e Donne oggi 1 marzo non va in onda : quando riprende la programmazione?

La morte di, soprattutto per quanto riguarda i programmi di. Anche oggi, dunque, salta l'appuntamento pomeridiano con, così come quello con il daytime di Amici. Al posto dei due programmi di Canale 5, andrà in onda il film “Rosamunde pilcher: un amore senza tempo”.

Uomini e donne e amici non andranno in onda per tutta la settimana. I programmi di Maria De Filippi riprenderanno dal 6 marzo. Uomini e Donne andrà quindi regolarmente in onda a partire da lunedì prossimo alle 14.45. Lunedì tornerà anche il daytime di Amici, mentre non è ancora chiaro se la puntata di domenica scorsa verrà recuperata domenica 5 marzo o 12 marzo.

Altre News per: uominidonneoggimarzoondaquandoriprende