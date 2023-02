Samantha Delneri : chi è la studentessa di 19 anni cacciata da scuola per il profilo su Only Fans

Una ragazza di 19 anni è stata “invitata” a lasciare la scuola per aver aperto un profilo su Only Fans: “Ho aperto il mio profilo poco dopo aver compiuto 18 anni – ha raccontato Samantha Delneri in una recente intervista radiofonica -. Il 19 dicembre 2022, Sono stato chiamato dalla direttrice e ho dovuto affrontare un primo colloquio, piuttosto umiliante, durante il quale mi ha detto che non voleva nella sua scuola una persona che vende il suo corpo”.

La scuola in questione è una scuola privata il cui nome è rimasto riservato perché la giovane non vuole fare nomi, ma ha avviato una battaglia legale contro l'istituto: "Ero rappresentante di classe e avevo ottimi voti", ha precisato. . La ragazza ha anche aggiunto che sua madre, anche se non condivide pienamente la sua scelta, l'ha sempre sostenuta. E anche il padre la difende: “Il giorno dopo io e mia madre abbiamo chiesto un colloquio perché era assurdo. Mia madre non mi credeva nemmeno".

La giovane ha poi parlato dei contenuti che pubblica sulla piattaforma di contenuti “esclusivi”: “Faccio foto e video di nudo e sesso ma non con uomini, solo con donne”.

È la prima volta che uno studente viene espulso da scuola per colpa di Only Fans, prima d'ora però era capitato ad alcuni insegnanti, accusati di svolgere un'attività su Only Fans incompatibile con la didattica. Insomma, il mondo della scuola e Only Fans non vanno molto d'accordo!

OnlyFans è una piattaforma di social media a pagamento, che consente agli utenti di creare e vendere contenuti esclusivi direttamente ai loro fan. Gli utenti possono accedere ai contenuti attraverso un abbonamento mensile o attraverso l'acquisto di contenuti individuali.

L'idea di base di OnlyFans è quella di consentire alle persone di monetizzare la loro presenza online, in particolare per coloro che hanno una forte presenza sui social media e un seguito di fan fedeli. Gli utenti possono creare un account OnlyFans e caricare contenuti esclusivi, come foto, video e messaggi personali, e poi stabilire il prezzo per l'accesso a questo contenuto.

Sebbene la piattaforma sia diventata famosa principalmente per i contenuti espliciti, ci sono anche creatori che pubblicano contenuti di altro tipo, come fitness, moda, cucina, arte e musica. Tuttavia, la maggior parte dei contenuti pubblicati su OnlyFans è di natura esplicita e potrebbe non essere adatta a tutti.

