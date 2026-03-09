Genova Voltri, studentessa di 13 anni cade da un muro di otto metri mentre va a scuola

A Genova Voltri una studentessa di 13 anni è caduta da un muro alto circa otto metri mentre si recava a scuola. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30 in via al Santuario delle Grazie. La ragazza ha battuto la testa ed è stata portata d’urgenza al Gaslini.

Una studentessa di 13 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata da un muro alto circa otto metri nel quartiere di Voltri, a Genova. L’incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì 9 marzo, mentre la ragazza stava andando a scuola.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 8.30. Una segnalazione al 118 indicava la presenza di una giovane ferita in via al Santuario delle Grazie. Sul posto sono arrivati rapidamente i vigili del fuoco, i carabinieri, l’automedica Golf 3 e un’ambulanza della Croce Verde Pegliese.

Quando i soccorritori sono giunti sul luogo dell’incidente, la tredicenne era cosciente. I sanitari l’hanno stabilizzata direttamente sul posto prima di trasferirla con urgenza all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

La ragazza è stata trasportata al pronto soccorso in codice rosso. Durante la caduta avrebbe battuto la testa. Le sue condizioni sono considerate serie.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo quanto accaduto. Dai primi elementi raccolti, la giovane si trovava lungo il percorso verso la scuola quando sarebbe caduta dal muro alto diversi metri.