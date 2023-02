Destiny 2: L'Eclissi debutta sulla scena mondiale

Il penultimo atto della "Saga di Luce e Oscurità" di Destiny 2 fa il suo arrivo assieme alla Stagione della Resistenza, con una nuova sottoclasse e avventure mozzafiato che traghetteranno i guardiani verso l'inizio della fine.





Oggi Bungie ha lanciato la nuova espansione del franchise di Destiny 2 – Destiny 2: L'Eclissi – su tutte le piattaforme. L'Eclissi, penultimo capitolo della lunga "Saga di Luce e Oscurità" di Destiny 2, vedrà i guardiani fronteggiare la malvagia Legione Ombra, esplorare una città segreta nascosta sulla superficie di Nettuno, e scoprire il potere di una nuova sottoclasse dell'Oscurità: la telascura.





Ne L'Eclissi, i guardiani dovranno impedire l'apocalisse fermando il Testimone e il suo nuovo discepolo, Calus. Nel corso di questa avventura, i paladini del Viaggiatore incroceranno le armi con la Legione Ombra e con dei nuovi micidiali nemici che seminano distruzione nella metropoli futuristica di Neomuna: i tormentatori.



Nella nuova espansione, inoltre, i guardiani potranno contare su un nuovo potere; la telascura, infatti, consentirà loro di manipolare la trama stessa della realtà, aprendo la strada a opzioni di combattimento e movimento mai viste prima. La telascura permetterà a ciascuna classe di guardiani di sferrare attacchi potenti e unici, e fornirà un rampino che incrementerà sensibilmente la mobilità dei giocatori.



Nella prima stagione in arrivo con L'Eclissi, la Stagione della Resistenza, i guardiani dovranno rispondere all'appello di Mara Sov e della Guardia della Regina per indagare sulla comparsa di avamposti della Piramide sulla Terra e mostrare il significato della parola resistenza ai nemici peggiori che l'umanità abbia mai affrontato. La stagione offrirà una nuova attività a tre giocatori – i Campi di battaglia Resistenza – in cui i guardiani dovranno sfruttare l'appena acquisito potere degli insonni per aprire portali verso il Piano Ascendente e affrontare la Legione Ombra.



Nuova incursione e gara al primato mondiale in arrivo il 10 marzo

Pochi giorni dopo il lancio de L'Eclissi, Bungie proporrà una nuova incursione: "La radice degli incubi". Le incursioni sono attività di punta pensate per i giocatori più abili di Destiny, in cui sei guardiani devono dimostrare non solo di essere esperti combattenti, ma anche di saper lavorare in squadra, pensare rapidamente e agire in fretta per risolvere sfide impossibili.

"La radice degli incubi" sarà disponibile per tutti i possessori de L'Eclissi a partire dalle 9:00 PST (18:00 ora italiana) del 10 marzo. Con il lancio dell'incursione, Bungie darà inoltre inizio alla gara al primato mondiale e premierà la squadra che per prima completerà l'attività. Una volta confermata la vittoria, ogni membro della squadra riceverà un'esclusiva cintura dell'incursione, oltre alla gloria del titolo di primatista mondiale. I vincitori del primato mondiale saranno annunciati ufficialmente nei giorni successivi al lancio dell'incursione.

Destiny 2: L'Eclissi

accesso alle stagioni 21-23;

Chiave delle segrete de L'Eclissi, che dà accesso alle due segrete previste per l'anno 6 di Destiny 2;

sblocco immediato del fucile automatico esotico Tempesta d'Argento Vivo con catalizzatore e decoro;

astore esotico de L'Eclissi;

scorte segrete di Rahool, contenenti risorse esclusive offerte all'inizio della Stagione della Resistenza e delle stagioni 21-23. Ogni scorta comprende: una lega ascendente, frammenti ascendenti, un messaggio esotico, moduli di potenziamento e un elemento cosmetico esotico.

Stagione della Resistenza

Destiny 2: versione gratuita

nuove missioni settimanali;

sblocco immediato dell'arco esotico Curva Gelicida;

sblocco del set di decori universali stagionali (uno per classe);

PE bonus, engrammi esotici e altro ancora.

Collaborazione Destiny e Among Us

Calus è tornato in veste di discepolo del Testimone, minacciando di distruggere l'intera città futuristica di Neomuna. I guardiani si ritrovano ad affrontare l'apocalisse, consapevoli che, ormai, la fine è vicina.- Il nuovo potere elementale di Destiny 2, la telascura, scaturisce dall'Oscurità, e consente ai guardiani di manipolare i filamenti della trama della realtà per sferrare devastanti attacchi. Ogni classe sfrutta la telascura in modo unico e ogni guardiano che attinge a questo potere potrà contare su un nuovo strumento: uno speciale rampino in grado di accrescere considerevolmente le possibilità di movimento in combattimento e non.- La nuova destinazione di Destiny 2: una metropoli inondata da luci al neon nascosta su Nettuno. Sotto assedio da parte della Legione Ombra di Calus, Neomuna è anche la casa dei nuovi alleati dei guardiani, i Solcanuvole, eroici protettori della città.Con L'Eclissi, torna la modalità campagna leggendaria. Creata per quei giocatori che vogliono vivere l'emozionante storia di Destiny 2 e, al contempo, mettere alla prova le proprie abilità e ottenere ricompense migliori.- Grazie alle nuove funzionalità di personalizzazione delle dotazioni e delle modifiche, creare il guardiano perfetto non è mai stato così semplice. La nuova schermata di personalizzazione delle modifiche consente infatti ai giocatori di visualizzare ed equipaggiare le proprie modifiche con facilità, nonché di salvare intere dotazioni per poi poterle selezionare rapidamente.- L'Eclissi introduce inoltre due nuovi sistemi, volti a incoraggiare le interazioni amichevoli e il gioco di squadra e ad aiutare i giocatori a individuare a colpo d'occhio il livello di abilità e di esperienza degli altri. Grazie agli encomi, i giocatori potranno elogiare in più modi i membri della propria squadra al termine delle attività. I gradi dei guardiani, invece, saranno un pratico indicatore del livello di abilità e di esperienza di ogni guardiano; ricevere encomi e completare attività consentirà ai giocatori di raggiungere nuovi gradi.In questa nuova attività su Neomuna, i guardiani dovranno respingere gli attacchi dei vex e dei cabal per difendere la città.- È stata rilevata una presenza inquietante, giunta da un luogo e un tempo a noi ignoti. I guardiani dovranno affrontare questa antica minaccia che incombe sulla loro casa. L'incursione sarà lanciata il 10 marzo.L'Edizione L'Eclissi + Pass annuale è ora disponibile su tutte le piattaforme. Oltre ai contenuti dell'Edizione Standard (espansione L'Eclissi, con relativa incursione e accesso alla stagione in corso), l'Edizione con Pass annuale include:La nuova stagione di Destiny 2, la Stagione della Resistenza, è qui! i giocatori possono subito iniziare a guadagnare nuovi gradi stagionali. Nella Stagione della Resistenza, l'Avanguardia avrà bisogno dell'aiuto di tutti i suoi più stretti alleati per contrastare l'attacco lanciato al Viaggiatore. I guardiani dovranno padroneggiare i virtuosi poteri degli insonni per opporsi all'invasione della Legione Ombra e dimostrarsi valide guardie della Regina.In questa nuova attività a tre giocatori, i guardiani aggireranno i sistemi di sicurezza della Legione Ombra introducendosi nei loro avamposti attraverso il Piano Ascendente. Per portare in salvo i prigionieri, i giocatori dovranno portare a termine dei rituali per aprire dei varchi sicuri e farsi strada nell'abisso.- Già arricchitasi delle aggiunte di Campi di battaglia Colpo e Campo di battaglia PsiOp, la playlist Operazioni dell'Avanguardia includerà ora anche le versioni rivisitate di due assalti: "Trafficante d'armi" e "Lago di ombre".- A maggio, torna la competizione annuale tra le classi dei guardiani, gratis per tutti i giocatori di Destiny 2. Cacciatori, stregoni e titani si sfideranno completando attività e depositando medaglioni per ricevere fantastiche ricompense, aggiudicarsi una statua commemorativa alla Torre e guadagnare il diritto di sbeffeggiare le altre classi per un anno intero.La versione gratuita di Destiny 2 include molte delle nuove funzionalità proposte con il lancio della Stagione della Resistenza, tra cui l'evento dei Giochi dei Guardiani 2023, l'accesso alla missione introduttiva dell'espansione L'Eclissi, la prima missione della Stagione della Resistenza e altro ancora. I possessori di Pass stagionale hanno accesso a tutte le attività, oltre alle ricompense aggiuntive premium e allo sblocco automatico di diversi elementi:Acquistando il Pacchetto d'argento della Stagione della Resistenza, i giocatori riceveranno un nuovo emote leggendario e 1700 monete d'argento (1000 monete + 700 bonus), utilizzabili per acquistare stagioni, elementi cosmetici e tanto altro.È il momento di smascherare l'impostore! Bungie e Innersloth, lo studio che ha creato il popolarissimo gioco social d'investigazione Among Us, oggi lanciano la prima collezione di elementi cosmetici a tema Destiny nel negozio di Among Us. Oltre agli articoli basati sulle tre iconiche classi dei guardiani – titani, stregoni e cacciatori – la collezione include elementi cosmetici ispirati a personaggi fondamentali di Destiny come Osiride, Lord Shaxx, Saint-14, Eris Morn e altri ancora.Gli articoli a tema Destiny saranno disponibili in Among Us solo per un periodo di tempo limitato!





Accessori a tema L'Eclissi di SteelSeries

cuffie wireless Arctis 7+ | Edizione Destiny 2: L'Eclissi – NA: 179,99 $ | EMEA: 199,99 € | APAC: 199,99 $

mouse da gaming wireless Aerox 5 | Edizione Destiny 2: L'Eclissi – NA: 149,99 $ | EMEA: 159,99 € | APAC: 159,99 $

tappetino per mouse QcK Prism XL | Edizione Destiny 2: L'Eclissi – NA: 69,99 $ | EMEA: 69,99 € | APAC: 69,99 $

Nova Booster Pack | Edizione Destiny 2: L'Eclissi – NA: 34,99 $ | EMEA: 34,99 € | APAC: 34,99 $?

copri levette analogiche KontrolFreek | Edizione Destiny 2: L'Eclissi – NA: 19,99 $

SteelSeries (il brand di e-sport che combina gaming e cultura), KontrolFreek® (creatore di Performance Gaming Gear™) e Bungie hanno stretto una collaborazione per creare una collezione di accessori in edizione limitata ispirati a Destiny 2: L'Eclissi.Sfoggiando i colori brillanti e lo stile unico della metropoli al neon di Neomuna, l'esclusiva collezione fa rivivere l'universo fantascientifico di Destiny attraverso articoli premiati come le cuffie Arctis 7+, il mouse da gaming wireless Aerox 5, il tappetino per mouse QcK Prism XL e i copri levette analogiche di KontrolFreek. I giocatori che acquisteranno gli articoli di questa collezione speciale, inoltre, riceveranno degli elementi cosmetici esclusivi per Destiny 2.I prodotti della collezione Destiny 2 e SteelSeries sono disponibili su SteelSeries.com, KontrolFreek.com e BungieStore.com ai seguenti prezzi:

