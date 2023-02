Attack on Titan e Ninjala celebrano i 10 milioni di download

Festeggia l'occasione con bonus di accesso, un torneo di Coppa e Movimento 3D per far piovere IPPON sui Titani

GungHo Online Entertainment ha annunciato oggi che il picchiaduro d'azione Ninjala ha raggiunto i 10 milioni di download. GOE ha anche annunciato la prossima collaborazione in arrivo durante la stagione 12 con l'acclamato anime e fenomeno globale Attack on Titan.