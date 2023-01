Ninjala - la Stagione 12 prende il via

Più di un modo per catturare i pesci : Prepara la tua scatola degli attrezzi e fai un viaggio al WNA Resort, che ora offre l'attività "Ninjala Fishing". Puoi lanciare la tua lenza in qualsiasi grande specchio d'acqua, inclusi l'oceano o i laghi che si trovano intorno al resort.

Costruisci l'attrezzatura da pesca definitiva : ora puoi acquistare l'attrezzatura da pesca nel negozio Shinobi e abbinare i pezzi per nuovi modi per catturare pesci più grandi e migliori.

Catch Them All: ogni giocatore riceverà un catalogo di specie chiamato "Aquapedia" per aiutarlo a rintracciare il pesce che ha o non ha ancora catturato.