Devolo WiFi 6 Ripetitore 3000 Recensione

Devolo WiFi 6 Repeater 300 è un buon prodotto ma pecca in velocità



Devolo WiFi 6 Repeater 3000 è un ripetitore che migliora la copertura della rete quando il segnale WiFi del router non riesce a raggiungere tutte le stanze della casa. Devolo WiFi 6 Repeater 3000 si installa rapidamente e funziona con ogni router. Molto utile per collegare smartphone, tablet e laptop da ogni punto della casa. Per chi non la conoscesse Devolo AG è un'azienda tecnologica fondata a maggio del 2002 ad Aquisgrana in Germania. È specializzata nello sviluppo di dispositivi di comunicazione per privati e industrie. La sua gamma di prodotti comprende svariate soluzioni di collegamento e comunicazione come ad esempio Powerline, WiFi, reti intelligenti, ecc. Inoltre, collabora con diverse associazioni industriali come l'Homegrid Forum, la G3-PLC Alliance, BITKOM, ecc. Dopo averlo provato per più di una settimana, ecco la mia recensione.



Ilarriva dentro una scatola che contiene il dispositivo, una guida rapida e il manuale in multilingua. Il device ha un design abbastanza convenzionale, è costruito molto bene e trasmette compattezza e solidità. La forma è tipica di questi dispositivi, uno scatolotto in plastica bianca da attaccare semplicemente su una presa di corrente. Sulla parte frontale è presente una luce di stato ache monitora la potenza del segnaleproveniente dal router. Questo ne semplifica l'uso e fa capire la distanza giusta dove posizionare il device. C'è anche una porta Ethernet sulla base del ripetitore che può fornire, al bisogno, una connessione cablata per un, una console di gioco o qualsiasi altro device. Sul lato destro sono presenti il tasto per il collegamento veloce al router e il reset.IlWiFi 6 Repeater 3000 ha delle dimensioni generose di 71 x 149 x 45; questa sua mole è dovuta principalmente al fatto che ospita quattro antenne interne per potenziare il segnale Wi-Fi.

Ilnon è velocissimo. Può raggiungere, su carta, una velocità di circa 600 Mbit/sec sulla frequenza a 2,4 GHz e più diper la 5 GHz. Purtroppo, essendo dati teorici, queste velocità non si raggiungono mai. Oltre a fungere da ripetitore, esiste anche la modalità punto di accesso; in pratica il Devolo WiFi 6 Repeater 3000 deve essere collegato tramiteal router per trasmettere un Wi-Fi molto forte. Questa modalità è utilissima se si vuole usare tutta la potenza della connessione in un punto lontanissimo come un garage, il giardino, ecc. Le velocità di download sono buone ma non alla pari con altri ripetitori dei principali competitor del settore (e D-Link). Il Repeater Devolo 3000 supporta sia connessioni Crossband che In-band. Da notare che, se messo in modalità Crossband, esso privilegerà quasi sempre la frequenza a 2,4 GHz per comunicare con il router e raramente userà la. Questo creerà inevitabilmente un collo di bottiglia nelle prestazioni; quindi, se si hanno dei dispositivi che supportano la più stabile e veloce frequenza a 5 GHz, sarà meglio impostare la modalità In-band. Durante le prove purtroppo non sono mai riuscito ad andare oltre i 20 Mbps in download e i 30/35 Mbps in upload, con un ping che si aggirava su 7 e 9 ms. Con altri dispositivi, anche in, sono arrivato a 70/90 Mbps in download ein upload con un ping di 4/5 ms. Infine, è un peccato che il ripetitore non includa anche una presa passante, come altri device Devolo, che permetterebbe di collegare altri dispositivi alla stessa presa elettrica.

Devolo promette unin tutta la casa in cinque minuti. Secondo la guida veloce si deve collegare il Repeater vicino al router, attendere che il Led da rosso diventi verde, tenere premuto il tastoe attendere che il Led verde inizi a lampeggiare. A questo punto andare sul router, premere il tasto WPS e il gioco è fatto. In circa un paio di minuti i due device dovrebbero collegarsi e iniziare l'estensione della rete WiFi. Questo metodo funziona quasi sempre ed è velocissimo. Si può anche collegare il dispositivo con l'App Home Network. Basta scaricare l'applicazione dagli Store Android e iOS, lanciarla e seguire passo passo la guida. L'app chiederà di inserire il nome () e la password per la rete WiFi esistente in modo che possa connettere il ripetitore e continuare a utilizzare gli stessi dettagli di accesso. Tuttavia, questo metodo non va sempre a buon fine, spesso il dispositivo non verrà riconosciuto e il collegamento darà errore. Dopo vari tentativi invano con l'App, ho deciso di usare la guida veloce e il ripetitore si è collegato subito al mio. Nonostante la mia linea danon sono mai andato velocissimo, arrivando al massimo sui 20 Mbps in download e i 30/35 Mbps in upload. Una velocità veramente deludente per un dispositivo appena immesso sul mercato.

Ilè sicuramente un buon dispositivo, solido e ben costruito. Ha delle buone prestazioni e un discreto software di gestione della connessione tramite. Per fortuna la funzionepermette di replicare il nome di rete e la password del router collegandoli in due minuti, perché con l'App non sempre si riesce. Per ila cui è venduto () mi sarei aspettato in generale di meglio e sopratutto con delle velocità di trasmissione più elevate. Alla fine, mi sento di consigliare il dispositivo, per via della buona costruzione e stabilità, solo a chi è affezionato al marchio, quelli che invece cercano unmolto veloce farebbero meglio a rivolgersi altrove.





