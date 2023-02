La moda incontra Diablo in collaborazione con Han Kjøbenhaven

John Mueller, direttore artistico di Diablo IV, afferma: "Lavorare con un marchio di moda iconico come Han Kjøbenhavn ci rende davvero entusiasti e non vediamo l'ora di unire le nostre menti per mostrare ancora di più il potenziale e la creatività di questa collaborazione. Poter entrare in contatto con il mondo della moda in un modo così autentico e originale è stata davvero una grande gioia e siamo orgogliosi di farne parte. Ora non ci resta che attendere il lancio ufficiale di Diablo IV!"

L'ALTA MODA ARRIVA NEGLI INFERI

La collezione "Chthonic Penumbra" è una visione artistica nata dagli angoli più oscuri di un gioco che ha definito il suo genere. I modelli propongono elementi realizzati a mano in pelliccia sintetica, cuoio vegano, piume e tante sfumature grigie e nere, con accenni bianchi, color perla e cromati più leggeri. La presentazione vuole ispirare immagini degli "inferi come un posto meraviglioso".

Gli spettatori hanno assistito a un viaggio concettuale attraverso i modelli del direttore creativo Jannik Wikkelsø Davidsen, ispirati al mondo di Sanctuarium e alla madre dei demoni di Diablo IV, Lilith. Tra i volti noti del panorama italiano, che hanno assistito con entusiasmo all’evento, i celebri streamer Pow3r, NanniTwitch, Cydonia e GrenBaud, la famosa influencer Martina dell’Anna e Cristina Scabbia, l’incredibile voce del gruppo heavy metal Lacuna Coil. Lo spettacolo è stato accompagnato anche da una musica distopica e da drappi rosso sangue per creare un'esperienza drammatica e leggendaria.

La collezione pret-á-porter debutterà nella presentazione autunno/inverno 2023 e potrà essere acquistata durante l'estate 2023.

Jannik Wikkelsø Davidsen, Founder & Artistic Director di Han Kjøbenhavn ha commentato: "Lavorare con Blizzard Entertainment rappresenta una delle nostre collaborazioni più sentite e naturali. Condividiamo con loro visione estetica e visione creativa, e questo ha reso molto piacevole lavorare alla collezione ispirata a Diablo IV. L'espressione visiva del gioco e il mio modo di lavorare hanno molte similitudini e questo mi ha dato l'opportunità di combinare davvero i due mondi e le emozioni ad essi collegate".

