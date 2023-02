Nel nuovo trailer di gioco di Kerbal Space Program 2 in accesso anticipato, pubblicato oggi, Intercept Games invita i giocatori a puntare alle stelle e, di tanto in tanto, a schiantarsi con stile, tutto in nome dell'esplorazione spaziale! I giocatori si troveranno a capo della costruzione di numerosi veicoli, astronavi e marchingegni vari, imparando quasi per caso le basi dell'ingegneria aerospaziale. Sei in grado di costruire un veicolo abbastanza potente da raggiungere i confini del sistema kerbolare? Cosa potrà mai andare storto?

Con oltre 350 parti nuove e personalizzabili, un'esperienza di apprendimento migliorata per offrire ai giocatori tutti gli strumenti necessari per eccellere nel volo spaziale e ricche ambientazioni extraterrestri da visitare, Kerbal Space Program 2 proporrà un'ampia gamma di contenuti da esplorare all'uscita in accesso anticipato, prevista per il 24 febbraio su Steam, Epic Games Store e altri store.

Dai un'occhiata al trailer di gioco in accesso anticipato qui .



Per saperne di più sulle incredibili funzionalità di gioco in arrivo, come la progressione dell'albero tecnologico, la costruzione delle colonie, il viaggio interstellare e tanto altro, dai un'occhiata alla tabella di marcia dell'accesso anticipato

qui

.

Altre News per: nuovotrailergiocokerbalspaceprogram