The Sims 4 - pacchetto di espansione Cresciamo Insieme

The Sims 4 mette in mostra i Michaelson nel pacchetto di espansione Cresciamo Insieme disponibile dal 16 marzo

EA e Maxis hanno presentato oggi un nuovo trailer relativo al pacchetto di espansione di The Sims 4 Cresciamo Insieme.



I giocatori possono dare un'occhiata al nuovo trailer qui:



https://www.youtube.com/watch?v=r8oh83zF1DI

In questo trailer, i Simmers possono vedere da vicino i Michaelson, una famiglia residente nel pittoresco quartiere di Hopewell Hills a San Sequoia, che sta affrontando alcune nuove interessanti dinamiche familiari introdotte nel pacchetto di espansione di The Sims 4 Cresciamo Insieme. Guardate come un nonno affettuoso si ferma a conoscere il suo nuovo nipote, Orion, e vedete come l'intesa sociale farà sì che alcuni Sims vadano d'accordo e altri si scontrino. Sta a voi decidere come gestire questi sentimenti.

Con il pacchetto di espansione Crescere insieme, la famiglia è al centro di molte scelte e tappe fondamentali che il vostro Sim dovrà affrontare. Ad esempio, il vostro Sim lascerà che i suoi genitori si trasferiscano a casa sua? Dire "no" avrà un impatto sulla relazione, mentre dire "sì" potrebbe rendere la vita a casa molto più complicata. E se i genitori del vostro Sim non vanno d'accordo con il partner? Scegliete se volete mantenere la pace o scatenare qualche dramma.



The Sims 4 Cresciamo Insieme sarà disponibile per PC tramite EA app, Mac tramite Origin, Steam, Epic Games Store, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One il 16 marzo.

