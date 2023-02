POKÉMON DAY - 27 FEBBRAIO

A TUTTI GLI ALLENATORI: SINTONIZZATEVI IL 27 FEBBRAIO PER UNO SPECIALE POKÉMON PRESENTS

Il giorno del Pokémon Day, unitevi ai festeggiamenti per i 27 anni di Pokémon e non perdetevi tutte le fantastiche novità del franchise!

Londra, 21 febbraio 2023 – The Pokémon Company International invita i fan a "Festeggiare Pokémon insieme" in occasione del Pokémon Day, ovvero la data in cui ricorre l'anniversario di uscita dei primi videogiochi Pokémon. Una speciale presentazione video Pokémon Presents sarà trasmessa in diretta streaming alle 15:00 (ora italiana) del 27 febbraio 2023 sul canale ufficiale Pokémon su YouTube.

Circa 20 minuti carichi di novità dal mondo dei Pokémon attendono i fan, che avranno la possibilità di partecipare alla conversazione online utilizzando l'hashtag #PokemonDay.

