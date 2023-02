Sound in Style

Teufel MOTIV GO VOICE con Assistente Google

Suono eccezionale, bello da vedere e attento ai comandi vocali: è arrivato il nuovo MOTIV GO VOICE

con Assistente Google di Teufel.









Nel nuovissimo MOTIV GO VOICE di Teufel, il suono stereo potente incontra il design elegante. Con l'Assistente Google incorporato sarà possibile controllare la musica preferita e i dispositivi smart home, semplicemente con la propria voce. Con una batteria ricaricabile integrata, il MOTIV GO VOICE offre ore di intrattenimento, anche senza dover essere collegato alla presa.

Aiuto in vivavoce

Con MOTIV® GO VOICE di Teufel puoi riprodurre e controllare la musica, podcast e radio in vivavoce con l'Assistente Google. Inoltre, con l’Assistente Google è possibile chiedere informazioni meteo, l’ora locale o il proprio programma giornaliero. A comando, ad esempio, puoi accendere le lampade Philips Hue o impostare la temperatura dell’ambiente tramite Nest.

Suono potente con la tecnologia Teufel Dynamore

Chiunque lo ascolti per la prima volta non può credere che un altoparlante così compatto possa suonare in modo così potente e riempiendo tutto lo spazio. Nel MOTIV GO VOICE, due robusti driver a banda larga sono supportati da due membrane passive per bassi. Il telaio in alluminio garantisce stabilità e controlla le vibrazioni. Grazie alla tecnologia Dynamore, sviluppata da Teufel a Berlino, il MOTIV® GO VOICE permette un panorama audio ampio che riesce a superare le sue stesse dimensioni.

Perfetto per tutti i giorni

Grazie al collegamento tramite WLAN e Bluetooth e alla potente batteria con durata fino a 15 ore, il MOTIV GO VOICE di Teufel è un compagno fedele a casa, fuori sul balcone, in terrazza o in giardino, in ogni momento della giornata. Il volume e la riproduzione della musica possono essere controllati tramite i pulsanti nella parte superiore del dispositivo. Inoltre, è qui che vengono visualizzati, tramite LED, anche lo stato della batteria e la qualità del segnale WLAN.

Le principali caratteristiche:

Altoparlante Wi-Fi Bluetooth versatile e compatto con Assistente Google e Chromecast integrato per un suono potente con batteria integrata

Panorama stereo potente: due driver full-range e due membrane passive per i bassi offrono un suono di qualità supportato anche dalla tecnologia Teufel Dynamore

Batteria integrata per tempi di riproduzione fino a 15 ore

Configurazione semplice tramite l'app Google Home (iOS/Android), pannello di controllo intelligente con indicazione LED della potenza del segnale Wi-Fi e del livello di carica della batteria

Grazie a Chromecast integrato, il cellulare diventa un telecomando. Basta toccare il pulsante Cast in un'app compatibile e riprodurre in streaming i contenuti audio direttamente su MOTIV GO VOICE

Con Bluetooth AAC: per lo streaming di musica anche senza Wi-Fi da tutte le app in qualità CD

Con l’Assistente Google è facile gestire la musica con la voce

Due microfoni incorporati per un buon riconoscimento spaziale

Possibilità di disattivazione dei microfoni tramite cursore

Elegante telaio in alluminio per la massima stabilità, funzionamento tramite cavo di alimentazione o batteria agli ioni di litio ad alta capacità, ingresso da 3,5 mm per altri player

Disponibile ora a 299,99 EUR nei colori Silver White e Night Black nel webshop Teufel

Prezzo e disponibilità

Il MOTIV GO VOICE è ora disponibile nei colori Silver White e Night Black a 299,99 EUR nel webshop Teufel e nei punti vendita autorizzati Teufel.

Altre News per: teufelmotivvoiceassistentegoogle