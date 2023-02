Vactidy Nimble T6 Recensione

Il Vactidy Nimble T6 è un robot aspirapolvere molto economico che nonostante qualche limite tecnologico fa comunque il suo dovere!



Oggi vi parlo del robot aspirapolvere Vactidy Nimble T6. Il device è protetto da un contenitore in cartone rinforzato e messo dentro una scatola ben imballata. Al suo interno, oltre che al robot, sono presenti una base di ricarica, undi riserva, il telecomando, 2 spazzole di riserva, manuale d'istruzioni, una spazzolina per la manutenzione e l'alimentatore. Il robottino ha una form factory tonda, è di colore nero, pesa circa 3 kg e le sue dimensioni sono:. Vactidy Nimble T6 è costruito abbastanza bene; è interamente in policarbonato di buon livello e al tatto risulta molto solido. Queste caratteristiche non sono sempre scontate, specialmente quando un prodotto è di fascia economica. Nella parte superiore si trova il pulsantee un led che mostra lo stato della connessione Wi-Fi. Ai lati si trova un dispositivo - il bumper - e i sensori a infrarossi. Il primo evita e ammortizza le collisioni con gli ostacoli, mentre i sensori ne regolano il percorso.

Nella parte sotto, quella che tocca le superfici da pulire, si trovano la spazzola centrale, due spazzole laterali e le due ruote che gli consentono di salire su ostacoli alti al massimo fino a 1.2 cm. Ildopo che avrà finito il suo lavoro potrà essere ricaricato tramite la comoda base di ricarica. Nonostante sia un robot aspirapolvere economico aspira a meraviglia ed è fornito di tutte le funzioni di base. Pulisce seguendoimpostabili da telecomando o da app: auto,, modalità punto e modalità bordi. Purtroppo manca la mappatura e la navigazione avviene totalmente con gli infrarossi, quindi non è molto precisa. Per pulire la maggior parte delle superfici ilutilizza un percorso a zig-zag, con l'inconveniente che passi più volte sullo stesso punto tralasciandone altri. Però la potenza e la qualità di aspirazione sono davvero notevoli e nel complesso, dove passa, aspira piuttosto bene. Pulisce qualsiasi tipo di superfici come cotto, gres porcellanato, parquet e tappeti fino a 1.2 cm. In tutte le superfici si comporta benone aspirando facilmente tutto quello che trova.





Non avendo mappatura e affidandosi solo agli infrarossi, se nel suo cammino incontrerà piccoli oggetti come ciabatte, scarpe, cavi ecc, impatterà con loro trascinandoli per un po'. Il robot aspirapolvere è dotato anche di alcune Funzioni Smart; può essere usato con il comodo telecomando in dotazione o con un'App disponibile per iOS e Android. La configurazione Wi-Fi avviene passo passo tramite App e, una volta fatta, si potrà accedere alla funzione di pulizia programmata, condivisione del dispositivo, gestione da remoto, registro del consumo, ecc. Il Vactidy Nimble T6 può essere acceso utilizzando il telecomando, il pulsante manuale, tramite comandi vocali (Alexa e Google) o tramite l'App. La prima volta è consigliato caricare il robot completamente. La base di ricarica dovrà essere posizionata in una parte della casa con abbastanza spazio così da permettergli una facile manovra per ricaricarsi. Gli unici difetti che mi sento di contestare sono: il vassoio raccoglitore un po' piccolo e la manutenzione delle spazzole. Infatti, i peli vanno a incastrarsi nelle spazzole laterali e in quella centrale limitandone l'aspirazione. Non è dotato del sistema anti-groviglio e, se il robot viene usato ogni giorno, è consigliata una pulizia delle spazzole almeno due o tre volte a settimana.





Ilè dotato di un motore con potenza di 2000 Pascal. Una potenza, regolabile su tre livelli, sufficiente ad aspirare qualsiasi sporcizia in qualunque contesto. La superficie che riesce a pulire varia molto e dipende anche dagli arredi. Tuttavia, in modalità Auto riesce ad aspirare un appartamento di 80/100 metri quadri in circa un'ora o poco più. L'autonomia, grazie alla batteria da, è di 100 minuti come la casa produttrice dichiara. Dopo aver completato la pulizia, se la batteria è scarica, l'aspirapolvere torna alla sua base di ricarica. Dopo ogni pulizia si ricarica anche automaticamente. In modalità silenziosa il robot T6 può aspirare costantemente a un basso rumore di soli 60dB. È dotato di un sensoreche gli consente di non cadere dalle scale e di non danneggiare i mobili durante la pulizia. Altra mancanza da far notare è la compatibilità della retesolo a 2,4 GHz. Il prezzo del Vactidy Nimble T6 è il più basso del settore e oscilla tra i 100 e i 129 euro.

Conclusioni

Ilè un robot aspirapolvere economico che fa quello che deve nonostante qualche limite tecnico. Il WiFi è solo a, ha un vano per la polvere piccolo e manca la mappatura. La navigazione non è precisa ma l’aspirazione è buona. Tuttavia, con i suoi tempi riesce a pulire a dovere non facendo rimpiangere altri device molto più costosi. Ile l'permettono un controllo totale, in tempo reale e rendono il dispositivo adatto a tutti, giovani e anziani. Un prodotto daper chi non ha grosse pretese e con unaprezzo ai massimi livelli.









