Diventa l’Ultimate Lawless Road Warrior in Call of Duty: Mobile stagione 2 - Heavy Metal, a partire dal 23 febbraio

La stagione 2 - Heavy Metal - sarà lanciata il23 febbraio all'una di notte, solo i migliori guerrieri della strada potranno domare questo infernale paesaggio desertico post-apocalittico, e include una nuova mappa MP - Diesel, due nuove modalità MP - Goliath Clash! e Chaos Control, un nuovo perk Unit Support e molto altro ancora.

Call of Duty: Mobile - Stagione 2: Heavy Metal offre ai giocatori l'opportunità di guadagnare50 nuovi livelli di ricompense del Battle Pass con una nuova offerta di contenuti gratuiti e premium, tra cui operatori come Domino - Tattiche intimidatorie e l'inedito Deadman, oltre all'arma Maddox, al perk Unit Support, ai Progetti per le armi, alle Calling Cards, ai Portafortuna, ai Call of Duty Points (CP) e molto altro ancora che verrà lanciato nel corso della stagione!

Il reveal trailer di Call of Duty: Mobile - Season 2: Heavy Metal è disponibile qui.

Di seguito tutti idettagli di Call of Duty: Mobile - Season 2: Heavy Metal in arrivo su Android e iOS:

Nuova mappa MP - Diesel - Apparsa per la prima volta in Call of Duty: Black Ops Cold War, Diesel porta i giocatori in una pittoresca area di sosta lungo la strada, nel bel mezzo delle desolate badlands.

- Apparsa per la prima volta in Call of Duty: Black Ops Cold War, Diesel porta i giocatori in una pittoresca area di sosta lungo la strada, nel bel mezzo delle desolate badlands. Due nuove modalità MP - Sarà possibile mettere alla prova la fortuna in Chaos Control, una nuova variante di Control, o realizzare i propri sogni di combattere con i mech in Goliath Clash! dove i giocatori si schiereranno nei panni di Goliath e cercheranno di raggiungere un punto di cattura, dove saranno ricompensati con batterie da raccogliere per una serie di aggiornamenti.

- Sarà possibile mettere alla prova la fortuna in Chaos Control, una nuova variante di Control, o realizzare i propri sogni di combattere con i mech in Goliath Clash! dove i giocatori si schiereranno nei panni di Goliath e cercheranno di raggiungere un punto di cattura, dove saranno ricompensati con batterie da raccogliere per una serie di aggiornamenti. Nuova classe BR - Lanciatore Ravager - Sarà possibile posizionare una torretta sentinella che attacca automaticamente i nemici nel raggio d'azione, oppure passare al missile ad alto DMG per bloccare, tracciare e distruggere i veicoli.

- Sarà possibile posizionare una torretta sentinella che attacca automaticamente i nemici nel raggio d'azione, oppure passare al missile ad alto DMG per bloccare, tracciare e distruggere i veicoli. Nuove armi, accessori e perk - Sarà possibile raccogliere la nuova arma Maddox, un ottimo AR bilanciato, potenziare con l'accessorio M4 - Underbarrel Launcher o salire di livello con il nuovo perk Unit Support.

I giocatori possono anche aspettarsi una serie di aggiornamenti e miglioramenti nella nuova season, oltre a nuove sfide stagionali, estrazioni fortunate e altro ancora, che verranno rilasciati nel negozio al lancio e nel corso della stagione.

Altre News per: calldutymobilestagioneheavymetal