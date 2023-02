iotty Plus - nuova linea

iotty pronta a consolidare il mercato europeo con la sua nuova linea iotty Plus





Dopo il successo della nuova gamma riscontrato in Italia, iotty continua a seguire il consolidamento del proprio business anche in Europa con la commercializzazione di iotty Plus. L’unione del design italiano con l’innovazione tecnologia continua ad essere il punto di forza del brand.

iotty, l’azienda italiana che ha rivoluzionato la smart home con i suoi interruttori tecnologici e di design, annuncia l’ingresso sul mercato europeo di iotty Plus, la nuova linea di prodotti per una casa ancora più smart. L’Interruttore Intelligente per luci e cancelli, quello dedicato a tende e tapparelle e la Presa Intelligente fanno tutti parte della rinnovata gamma che potrà essere acquistata da oggi con preordine nei paesi quali UK, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi e Polonia attraverso il sito dell’azienda.

Ancora una volta iotty promuove all’estero il design italiano dedicato alla smart home e la costante crescita dell’azienda registrata nell’ultimo triennio è il risultato del riconoscimento da parte della clientela di prodotti innovativi, con una progettazione del design e dell’esperienza dell’utente particolarmente apprezzati anche oltre confine.



“Nel novembre del 2022 abbiamo introdotto in Italia la nuova gamma pensata per un pubblico ancora più esigente e sempre più attento a tutti gli aspetti legati anche al risparmio energetico. L’apertura della vendita sui principali mercati europei ci consentirà di affermarci ancora di più come brand di riferimento della Smart Home consumer. L’obiettivo nei prossimi mesi è quello di arrivare a presidiare anche altre aree del continente” commenta Giuseppe Solito, Head of EMEA & APAC Sales di iotty.

iotty Plus è la soluzione ideale per la gestione della casa connessa in qualsiasi tipo di ambiente domestico e ben si sposa con ogni stile di arredamento. Anche per il mercato europeo la produzione verterà su finiture di colore bianco, nero, grigio, azzurro e sabbia. I tre dispositivi insieme hanno l’obiettivo di rendere la casa ancora più evoluta e smart grazie a prodotti con connettività Wi-fi, sensoristica integrata e con un’applicazione che, oltre ad assicurare una user experience ottimizzata, abilita nuove routine e funzionalità di automazione.

