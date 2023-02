San Valentino: con iotty PLUS in coppia ci si illumina di più

In occasione di San Valentino, iotty riserva una speciale promozione 2x1 sull’acquisto delle nuove placche intelligenti sul proprio store ufficiale.

“Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina…” recita una famosa canzone di Sergio Endrigo. Spesso la convivenza di una coppia inizia così, in un’abitazione non completa da subito ma da perfezionare un passo alla volta.

A volte per arrivare ad avere la casa dei propri sogni servono diversi anni, ma alcuni elementi di base non possono aspettare e se è vero che per i più innamorati bastano due cuori e una capanna, è vero anche che di illuminazione, infissi e impianto elettrico non si può proprio fare a meno. Quindi, perché non avvalersi della tecnologia per gestire questi aspetti a misura di vita di coppia?

In occasione di San Valentino, iotty ha pensato ad una promozione speciale per invogliare tutti gli innamorati a integrare un ecosistema smart composto da prese e interruttori per gestire luci, tapparelle, cancelli e elettrodomestici di casa secondo le necessità della vita familiare. Da lunedì 6 fino a martedì 14 febbraio 2023, sullo sito ufficiale dell’azienda si potrà approfittare dell’offerta 2x1 per acquistare due placche della linea iotty PLUS al prezzo di una.

I vantaggi dei nuovi dispositivi sono tanti e questa è l’occasione perfetta per rendere il proprio nido d’amore bello e intelligente ad un prezzo contenuto. Uno dei primi aspetti che salta all’occhio è il design semplice ma allo stesso tempo raffinato, che grazie a 5 colori (azzurro, bianco, grigio, nero e sabbia) del vetro temperato può adattarsi a qualsiasi ambiente; a questo si aggiungono i sensori integrati di luminosità e temperatura e l’ampia scelta di automazioni e scenari per rendere la casa a misura di stile di vita quotidiano.

Per installare iotty PLUS non servono grandi opere murarie, sono sufficienti i cavi fase e neutro e una connessione Wi-Fi che grazie all’app dedicata permetterà di stabilire tramite smartphone a che ora accendere le luci o aprire le finestre per arieggiare le camere e tanto altro ancora.

Inoltre, se si pensa che la smart home comporti un aumento delle bollette sarà facile ricredersi. Infatti, grazie alle statistiche in app relative ai consumi energetici e ai relativi costi stimati, iotty PLUS funge anche da coach per aiutare gli utenti a rendersi conto per tempo della situazione e a modificare di conseguenza eventuali comportamenti sbagliati, così da non avere soprese a fine mese.

Infine, la compatibilità con i principali assistenti vocali - Amazon Alexa, Google Home, i comandi rapidi di Siri, la piattaforma SmartThings di Samsung – e la nuova funzione “condivisione multi utente” permettono di gestire l’ecosistema in modo ancora più facile e intuitivo.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo al pubblico della linea di prodotti iotty PLUS è di 99,90 € cad. Le placche sono compatibili con le scatole a muro 503 standard per il mercato italiano.





