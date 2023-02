MLB TAP SPORTS BASEBALL 2023 SCEGLIE JULIO RODRÍGUEZ

L’ESORDIENTE DELL'ANNO DELL'AMERICAN LEAGUE JULIO RODRÍGUEZ SCELTO COME ATLETA DI COPERTINA PER EA SPORTS MLB TAP SPORTS BASEBALL 2023





Da oggi iniziano le pre-registrazioni per il nuovo gioco con licenza MLB di EA SPORTS

Le nuove funzionalità includono una nuovissima esperienza per giocatore singolo, display giocatori aggiornati e folle animate in 3D, campi da baseball e altro ancora EA SPORTS MLB Tap Sports Baseball '23 | Trailer di presentazione dell'atleta di copertina ufficiale

Electronic Arts ha annunciato oggi, in collaborazione con la Major League Baseball (MLB) e MLB Players, Inc. (MLBPI), che l'esterno centro dei Seattle Mariners e esordiente dell’anno dell'American League in carica Julio Rodríguez sarà l'atleta di copertina di EA SPORTS MLB Tap Sports Baseball 2023.

"Essere nominato atleta di copertina e unirmi alla lista di giocatori straordinari che sono stati atleti di copertina di EA SPORTS è davvero un onore", ha dichiarato Rodríguez, il 22enne battitore All-Star.

Rodríguez ha conquistato la Major League Baseball la scorsa stagione con una media di battuta di .284, 28 fuoricampo e 75 RBI in 511 battute nel suo anno da esordiente. Nel 2022, Rodríguez è diventato il quarto esterno esordiente di sempre a vincere il Silver Slugger Award e il giocatore più veloce nella storia della MLB a realizzare 25 fuoricampo e 25 basi in una sola stagione. Il nativo della Repubblica Dominicana si è anche piazzato al secondo posto nel T-Mobile Home Run Derby del 2022, con l'incredibile cifra di 81 fuoricampo in tre turni, ed è stato uno dei soli sei Mariners ad essere eletto all'All-Star Game come esordiente.

"Julio Rodríguez è uno dei giovani giocatori più dinamici di tutto il baseball e siamo entusiasti che quest'anno sia il volto di Tap Sports Baseball", ha dichiarato Andrew Pedersen, vicepresidente di Mobile Sports di Electronic Arts. "Questa è una nuova ed entusiasmante era per il franchise di Tap Sports Baseball: diamo ufficialmente il benvenuto al gioco nella famiglia EA SPORTS e crediamo che i giocatori avranno la migliore esperienza di baseball mobile fino ad oggi"

Quest'anno ricorre il 10° anniversario del franchise Tap Sports Baseball e includerà una nuovissima esperienza per giocatore singolo, che porterà nel gioco i momenti di vita reale della MLB. I giocatori potranno rivivere i momenti salienti dell'incredibile stagione di debutto di Rodríguez e di altre partite storiche della MLB. Nuove animazioni, miglioramenti al campo di gioco e aggiornamenti sulla folla rendono l'esperienza di Tap Sports Baseball più coinvolgente di sempre. Ulteriori dettagli su EA SPORTS MLB Tap Sports Baseball 2023 saranno condivisi in prossimità del lancio.

Conosciuto per il suo semplice approccio tap-to-play che rende il gioco facile da giocare per tutti gli appassionati di baseball, Tap Sports Baseball ha più di 50 milioni di download in franchising in tutto il mondo.

Con la stagione di baseball alle porte, i fan possono pre-registrarsi per EA SPORTS MLB Tap Sports Baseball 2023 oggi, e il gioco sarà disponibile come download gratuito in tutto il mondo nel marzo 2023 tramite App Store per iPhone e iPad, Google Play per dispositivi Android e Amazon.





