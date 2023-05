EA SPORTS LANCIA SUPER MEGA BASEBALL 4

IL BASEBALL È PIÙ GRANDE CHE MAI PER EA SPORTS CHE IL 2 GIUGNO LANCIA SUPER MEGA BASEBALL 4 IN TUTTO IL MONDO





Disponibile il Pre-ordine* di Super Mega Baseball™ 4 con David Ortiz, la leggenda della Hall of Fame del Baseball, come primo atleta in copertina della serie;

guarda il Reveal Trailer QUI

Super Mega Baseball 4 sarà disponibile su Xbox Series X|S e PlayStation5 per la prima volta, oltre che su Xbox One, PlayStation4, Nintendo Switch e PC con Cross-Play.

Electronic Arts e EA SPORTS continuano ad avvicinare i fan agli sport che amano attraverso nuove esperienze interattive e oggi EA SPORTS ha annunciato Super Mega Baseball 4, che offre il meglio del baseball con il caratteristico stile umoristico della serie e un gameplay coinvolgente. Per la prima volta nella serie, i fan di Super Mega Baseball possono giocare con più di 200 leggendari professionisti del baseball, come David "Big Papi" Ortiz, Jose Bautista, Babe Ruth, Hank Aaron e altri ancora, accanto alle amate Super Mega League All Stars. Il campione di baseball David Ortiz è anche il primo atleta di copertina del franchise Super Mega Baseball 4, che verrà lanciato in tutto il mondo il 2 giugno su PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam con gioco cross-gen e cross-platform.

"È un onore incredibile essere il primo atleta sulla copertina di Super Mega Baseball ed essere riconosciuto come leggenda del baseball insieme a centinaia di altre icone del nostro sport", ha dichiarato il campione di Baseball David Ortiz. "Super Mega Baseball 4 sarà un'esperienza incredibile e divertente per i fan che cattura veramente l'umorismo e la personalità del baseball".

EA SPORTS sta plasmando il futuro delle esperienze sportive interattive e Super Mega Baseball 4 è la seconda esperienza di baseball a marchio EA SPORTS rilasciata nel 2023 e la prima esperienza di baseball di EA SPORTS su piattaforme HD in oltre un decennio. Grazie a una serie di caratteristiche richieste dalla community e a sei stadi completamente nuovi, ogni angolo di Super Mega Baseball 4 avrà un aspetto e una sensazione migliori che mai, con il più significativo aggiornamento della presentazione nella storia della serie e una nuova profondità di gioco.

"Il nostro team è davvero entusiasta di lanciare il nuovo capitolo della serie Super Mega Baseball, per la prima volta insieme a EA SPORTS", ha dichiarato Scott Drader, Studio Director e Senior Producer di Metalhead™ Studio. "Sia che siate giocatori di SMB di lunga data o nuovi fan che desiderano giocare e connettersi con gli amici che amano questo sport, Super Mega Baseball 4 fa al caso tuo. Non vediamo l'ora che i fan giochino a partire dal lancio del gioco il 2 giugno".

Il gioco include una serie di nuove funzionalità in modalità fondamentali come Esibizione, Franchise, Gara dei Pennant, Stagione e Leghe online: Leggende del baseball: Oltre 200 leggende del baseball sono integrate in Super Mega Baseball 4, insieme agli amati personaggi di Super Mega Baseball. Giocate in un campionato di leggende del baseball con squadre organizzate per epoca, o mescolate le cose con Shuffle Draft, una nuova funzione che vi permette di scegliere sia le Leggende che i Super Mega All-Stars per creare un roster unico.

Nuove piattaforme e cross-play: Super Mega Baseball 4 si estende per la prima volta a PlayStation5 e Xbox Series X|S, includendo l'importantissimo cross-play in Pennant Race e nelle leghe online sulle nuove piattaforme, oltre a PlayStation4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Le principali richieste della community: Dalla nuovissima funzione di deckbuilding ispirata allo Shuffle Draft, alle caratteristiche ampliate dei giocatori e al nuovo sistema di chimica di squadra che aggiungono un nuovo livello di strategia; decine di aggiornamenti richiesti dai fan - walks e runners automatici, two-way players, bullpens ampliati, free agent pools personalizzabili e altro ancora - si combinano per aggiungere nuova profondità al gioco.

Immagini: L'esperienza di un baseball autentico e cinematografico, grazie alle nuove telecamere, alle animazioni e all'illuminazione, offre un ambiente fedele in ogni stadio.

Audio: Il nuovo audio della folla, delle voci fuori campo e dei foley offre un notevole miglioramento in tutto il gioco, dalla casa base alle gradinate. Inoltre, i giocatori saranno immersi nei suoni del baseball grazie a una nuovissima colonna sonora con musiche originali e su licenza.

Preordina Super Mega Baseball 4 Ballpark Edition per ricevere l'accesso anticipato di tre giorni e tre stadi aggiuntivi, tra cui Peril Point al lancio e Ciudad de Colores e Castillo Arena rispettivamente a luglio e agosto. L'accesso anticipato di tre giorni non è disponibile su Nintendo Switch. L'offerta di preordine per le piattaforme PS4 e PS5 è valida solo negli Stati Uniti e in Canada. L'offerta di preordine scade il 2 giugno 2023. Riscattare l'offerta entro il 30 maggio 2023 per ricevere l'intera durata del periodo di accesso anticipato di tre giorni.

