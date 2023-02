DRAGON BALL: THE BREAKERS - stagione 2 disponibile

la Stagione 2 diDRAGON BALL: THE BREAKERS include un nuovo Razziatore, una nuova mappa, oltre a transfere aggiuntive e ulteriori possibilità di personalizzazione. Saranno disponibili anche nuove skin Superstite, nonché la possibilità di giocare nei panni di Yajirobe, Chi-Chi e King Furry.

La Stagione 2 offre anche un nuovo livello Drago, con ricompense per il gioco e la possibilità di sbloccare nuovi livelli, tra cui la skin King Furry.

Inizia a giocare con Vegeta, il principe dei Sayan, mentre il nuovo Razziatore vagherà per le Fratture temporali della Stagione 2!

Prima forma: Saibamen

All'inizio della partita, giochi nei panni di un Saibamen. Ce ne sono molti nella mappa e puoi controllarli a tuo piacimento. Se i suoi PS raggiungono lo zero o trascorre una certa quantità di tempo, anche se l'energia di evoluzione non è al massimo, il Saibamen si evolverà automaticamente. Il terzo modo per evolversi è afferrare un Superstite e usare l'abilità "Auto-distruzione".

Seconda forma: Nappa

Nappa può aumentare la propria energia di evoluzione eliminando i civili e ferendo i Superstiti. Quando Nappa riempie la sua energia di evoluzione o se viene sconfitto dai Superstiti, subentra la forma successiva di Vegeta.

Terza forma: Vegeta

Vegeta ha due modi per trasformarsi nella Scimmione. Il primo è creare una sfera di potere: si tratta di un'abilità attiva di Vegeta che crea una luna piena improvvisata necessaria per trasformarlo nello Scimmione. Il secondo è raccogliere tutte e 7 le sfere del drago e chiedere a Shenron di "mostrarti la luna piena", attivando così la trasformazione dello Scimmione.

Sia Nappa che Vegeta possiedono uno Scouter che evidenzia i Sopravvissuti attorno a loro entro una certa distanza. Nappa può anche piantare un Saibamen nel terreno che tenderà un agguato ai Superstiti che vi si avvicinano. Dall'altro lato, Vegeta può usare la sua abilità "Chiama Nappa" per cercare i Superstiti. Questa abilità è disponibile per Vegeta solo se Nappa si evolve senza essere sconfitto dai Superstiti.

Nella Stagione 2 diDRAGON BALL: THE BREAKERS ci saranno nuove transfere:

Abilità attiva di Goku (Super Sayan): Teletrasporto. Questa abilità ti consente di concentrarti e focalizzarti su dove si trovano i tuoi alleati, così da raggiungerli istantaneamente.

Abilità passiva di Gohan (Adolescente) (Super Sayan): Controllo dell’Aura. Questa nuova abilità riduce la durata dell'effetto dell’aura (aura blu) quando si viene catturati da un Razziatore mentre ci si nasconde.

Ammira il potere di Vegeta in azione in questo nuovo trailer italiano:

https://youtu.be/-JUqNL9841Y





Vegeta, Yajirobe e Chi-Chi sono disponibili nel negozio di gioco, nonché nel "Raider and Survivor Skin Set"!

Oltre ai nuovi personaggi, nel negozio di gioco saranno disponibili ulteriori oggetti di personalizzazione. Infine, sarà aggiunta una nuova mappa, "Campo roccioso" con un aggiornamento gratuito.

Il gioco è disponibile per PlayStation4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, oltre a essere compatibile con PlayStation5 e Xbox Series X|S.

