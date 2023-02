YU-GI-OH! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI NUOVO SET

IL CAOS GALATTICO SI SCATENA IN IPERNOVA FOTONICA, NUOVO SET PER YU-GI-OH! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI.



Nuove opportunità strategiche offerte dalle inedite carte Fotonica ed Evocatore Galattico. Scatenate fino a tre attacchi consecutivi sui Mostri avversari sfruttando la nuovissima forma di Numero 62: Drago Fotonico Primordiale Occhi Galattici. Se siete alla ricerca di carte Fotonica ed Evocatore Galattico per aumentare le vostre sinergie, potrete trovarle in Duellanti Leggendari: Stagione 2.

Nuovi Mostri Nucleo Chaos! I nuovi Mostri Tuner vi aiuteranno a scatenare una temibile orda di Mostri Synchro in grado di compiere attacchi multipli, bandire Mostri e raggiungere un ATK di 4.500. Se le Evocazioni Synchro non fanno per voi, potrete provare un Mostro in anteprima mondiale le cui capacità cambiano a seconda dell'origine dei Mostri che bandirete.

Il viaggio di Visas Starfrost continua! Nuove carte per completare le strategie Spaventartiglio Kashtira, Perlegia Tiaracrimalamenti e Kashtira da Forza Dimensionale, Potere degli Elementi ed Esplosione Alaoscura.

Scoprite nuove strategie e carte inedite che potrebbero sembrarvi familiari...

Nuove carte per giocare temi del passato.

Preparatevi a gareggiare nella corsa più pericolosa di sempre grazie a un nuovissimo tema Anteprima Mondiale.

E molto altro!

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) annuncia l’arrivo di Ipernova Fotonica, nuovo booster set per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI disponibile da oggi in Europa e Oceania.Con questo set da 100 Carte, i vostri Deck risplenderanno grazie alle nuovissime carte per le strategie Fotonica ed Evocatore Galattico da Yu-Gi-Oh! ZEXAL. Aspettatevi l'inaspettato in Ipernova Fotonica, con nuove e potenti carte che trascendono dal mondo noto. Ecco alcune delle caratteristiche principali del booster set:Il booster set Ipernova Fotonica contiene 100 nuove carte: 50 Carte Comuni, 26 Carte Super Rare, 14 Carte Ultra Rare, 10 Carte Rare Segrete.

Oggi, il popolare Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI è presente in tutto il mondo, distribuito in oltre 80 Paesi e disponibile in 9 lingue.

