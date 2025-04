Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI: Assalto Quarto di Secolo

Una delle ultime occasioni per celebrare il 25° anniversario del gioco di carte di Yu-Gi-Oh! e ottenere Rare Segrete Quarto di Secolo.

KONAMI annuncia Assalto Quarto di Secolo, ultimo set a tema 25° anniversario e una delle ultime opportunità per i Duellanti di ottenere Rare Segrete del Quarto Secolo. Questo set offre un’imperdibile occasione per collezionare alcune delle più iconiche carte della storia di Yu-Gi-Oh! GCC in questa spettacolare rarità prima che venga ritirata.

Successore diretto di Bonanza Quarto di Secolo, Assalto Quarto di Secolo presenta la stessa configurazione per set e buste, compreso set essenziale di oltre 80 carte di livello torneo, un enorme pool di 200 ristampe nostalgiche e una Rara Segreta Sfarzosa garantita in ogni busta. Questo pool nostalgico include, inoltre, alcune tra le carte più amate dai fan, selezionate grazie a un recente sondaggio online che ha permesso ai Duellanti di decidere quali carte sarebbero state presenti come Rare Segrete Quarto di Secolo.

Nostalgia, torneo e rarità esclusive

In risposta ai feedback dei Duellanti, Assalto Quarto di Secolo presenta diverse sorprese. Circa un terzo delle prime 100 carte finaliste nel sondaggio della community erano già presenti. Inoltre, molte delle carte preferite dai fan previste per l'inclusione nel set base saranno presenti nel set essenziale per garantire equilibrio tra le rarità.

Il pool nostalgia si espande ulteriormente con carte come Mistosauro, Crociato Croci EROE Xtra e Cyber Drago Infinito, insieme a nuove uscite come Multifascinante Fuwalos, Dragonzella Camera e Salamagna Furiosa Fenice. Anche le carte più richieste, come Trappola Botola e Metamorfosi, tornano a far parte della selezione nostalgia.

Ulteriori aggiunte alla lineup nostalgia includono Incantevole Labrinto del Castello d’Argento e Maestro Pace, il Vero Dracouccisore Re. In ogni busta sarà inclusa 1 delle 200 carte del pool nostalgia in versione Rara Segreta Platino o Rara Segreta Quarto di Secolo, proprio come in Bonanza Quarto di Secolo.

Un set completo

Assalto Quarto di Secolo e Intuizione Alleanza (in arrivo tra qualche settimana) saranno gli ultimi set a includere le Rare Segrete Quarto di Secolo.

La lineup del set base Assalto Quarto di Secolo rispecchia quella di Bonanza Quarto di Secolo, con più di 80 carte disponibili in tutte le rarità. Le carte Rare Segrete Quarto di Secolo non saranno duplicati della selezione principale, i Duellanti possono aspettarsi un mix di carte classiche e nuove versioni alternative delle carte esistenti.

Ogni confezione garantisce una Rara Segreta Sfarzosa e carte di altre rarità, per un'esperienza di unboxing dinamica.