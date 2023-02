BATEN KAITOS TORNA SU NINTENDO SWITCH CON BATEN KAITOS I & II HD REMASTER

Bandai Namco Europe ha annunciato oggi cheBATEN KAITOS I & II HD REMASTER, una raccolta dei primi due titoli del celebre franchise per Nintendo GameCube, sarà disponibile in HD da quest'estate per Nintendo Switch.

I giocatori avranno l'opportunità di scoprire o riscoprire le emozionanti avventure della serie BAITEN KAITOS, arricchite da un coinvolgente sistema di combattimento GDR basato sulle carte che consente di prendere decisioni in una frazione di secondo e volgere in proprio favore ogni scontro. I giocatori assumeranno il ruolo di uno Spirito guardiano, guidando così il protagonista di ogni gioco e i propri compagni nella loro avventura.

BATEN KAITOS: LE ALI ETERNE E L'OCEANO PERDUTO racconta la storia di Kalas, determinato a vendicare la morte del fratello e del nonno, e Xelha, che intraprendono insieme una missione per sconfiggere l'impero di Alfard.

BATEN KAITOS ORIGINS, disponibile per la prima volta in Europa, si svolge 20 anni prima degli eventi del gioco originale. Il protagonista è Sagi, uno spiriter con una particolare connessione con gli Spiriti e membro del Servizio Oscuro, un'unità scelta dell'impero di Alfard. Dopo essere stato accusato ingiustamente di un crimine non commesso, decide di intraprendere una missione per dimostrare la propria innocenza e svelare i segreti dell'impero.

Per il trailer italiano:

https://youtu.be/J0F8YRg2EvA





