Festival Sanremo 2023 : Ecco come è andata la prima serata

Si è alzato il sipario sul Festival di Sanremo 2023, affidato ancora una volta al direttore artistico Amadeus. La musica è stata protagonista di un emozionante prime time, non solo per i cantanti in gara ma anche per la co-conduttrice Chiara Ferragni, alla sua primissima esperienza sul piccolo schermo. Un "battesimo del fuoco", per così dire, in cui ha trovato l'appoggio di un gigante come Gianni Morandi che non ha deluso le sue aspettative. Divertente, autoironico e capace di conquistare il pubblico. Ma andiamo con ordine in una serata che ci ha fatto subito innamorare di questo Sanremo 2023.

Canzoni Prima serata

Dobbiamo ammetterlo, non vedevamo l'ora di assistere alle esibizioni degli artisti scelti per questa edizione di Sanremo e le aspettative non sono state affatto deluse. Ad aprire le danze la bravissima Anna Oxa, che ci aveva lasciato con un po' di amarezza in bocca con la sua assenza sul Green Carpet del 6 febbraio. Colpa della febbre, ha spiegato Amadeus in conferenza stampa, ma quel che è certo è che l'iconica artista ha incantato il palcoscenico con la bravura e il fascino che l'hanno sempre contraddistinta.

GIANMARIA ha stupito, con una ballata dei giorni nostri che è riuscita a entrare in testa fin dalle prime note, ma Mr Rain è stata la vera scoperta della prima serata di Sanremo 2023. I suoi Supereroi con il coro dei bambini al seguito hanno fatto centro da brivido il pubblico. Se si parla di emozione, invece, non è passato di certo inosservato Marco Mengoni, veterano del Festival e del palcoscenico. Due vite è l'esatta espressione di una sensibilità fuori dal comune, tipica dei grandi artisti.

Il brano dell'Ariete (rigorosamente senza calotta, per la gioia dei fantasanremesi) ha portato una ventata di freschezza sul palco dell'Ariston, subito prima del grande ritorno di Ultimo e di un'Alba che si preannuncia già un successo per il cantante -cantautore romano. I Coma_Cose come duo mainstream si riconfermano una bella certezza del Festival, seguiti a ruota dalla bomba Elodie vestita di piume e con un brano (Due) che fa da protagonista al primo ascolto.

Leo Gassman non delude, così come i suoi giovani colleghi Colla Zio e Olly che hanno calcato il palco dell'Ariston con grande emozione. Ma non dimentichiamo i big sfoderati dal conduttore, i Cugini di Campagna e Gianluca Grignani: sorprendente (e frizzante) il primo, un po' sottotono il secondo. Mara Sattei ha chiuso in bellezza (e talento), in una parola: incantevole.

Classifica e risultati

A decretare i risultati della prima classifica (parziale) di Sanremo 2023 è stata la Giuria della Stampa, Radio e Web, con qualche certezza e un bel colpo di scena:

1- Marco Mengoni – Due vite

2- Elodie – Due

3- Coma_ Cose – L’addio

4- Ultimo – Alba

5- Leo Gassmann – Terzo cuore

6- Mara Sattei – Duemilaminuti

7- Colla Zio – Non mi va

8- Cugini di Campagna – Lettera 22

9- Mr. Rain – Supereroi

10- Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

11- Ariete – Mare di guai

12- gIANMARIA – Mostro

13- Olly – Polvere

14- Anna Oxa – Sali

I commenti sulla prima serata

Una prima puntata dedicata alla musica, come sempre grande protagonista dell'evento ancora una volta nelle mani di Amadeus, ma non solo. La presenza in teatro del presidente della Repubblica è stata un vero colpo da maestro, così come quella di Benigni nelle vesti di cantore della Costituzione, seppur con qualche polemica annessa. La prima di una serie di ottime scelte del direttore artistico.

Gianni Morandi come co-conduttore è stato perfetto, campione di successi ma anche di autoironia ed entusiasmo, e Chiara Ferragni non è stata da meno: tesa, emozionata ma centrata e semplicemente splendida. Il ritorno dei Pooh sul palco dell'Ariston con le loro hit più celebri è stato entusiasmante, ma è stato l'immancabile omaggio al compianto Stefano D'Orazio a far venire i brividi. Da brivido anche il ritorno dei vincitori di Sanremo 2022 Mahmood e Blanco, una gioia spazzata via (letteralmente) in pochi secondi dal cantante bresciano: durante la sua esibizione da solista ha distrutto palco e fiori lasciando Amadeus in uno sconcertante imbarazzo. Urla e fischi del pubblico hanno completato un quadro edificante.

