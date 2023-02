Prima serata Sanremo 2023 : Ecco la scaletta

Tutto pronto per Sanremo 2023, in diretta su Rai1 dal 7 all'11 febbraio. Tanti i brani scelti dal direttore d'orchestra e direttore artistico Amadeus, con un numero di brani da ascoltare che ha pochi precedenti. Sono infatti 28 gli artisti che si alternano sul palco del Teatro Ariston, con 22 Big e 6 artisti emergenti che provengono dalle selezioni di Sanremo Giovani.

A condurre la prima serata del Festival di Sanremo, oltre ad Amadeus, ci sono anche Gianni Morandi e Chiara Ferragni, al suo esordio come conduttrice e per la prima volta sul palco del Teatro Ariston. Per l'artista di Monghidoro è invece un grande ritorno dopo il successo al concorso ottenuto nel 2022 con il brano Apri tutte le porte. Vediamo, nel dettaglio, la scaletta della serata del 7 febbraio.

Chi canta: la scaletta

La scaletta, annunciata nella prima conferenza stampa di Sanremo 2023, prevede l'esibizione dei primi 14 artisti in gara. Il voto è affidato all'Ufficio Stampa, con preferenze espresse separatamente dalla Carta Stampata e da Tv, Radio e Web. La giuria è riunita nella Sala De Santis del Casinò di Sanremo.

Da queste votazioni emerge una classifica parziale che viene mostrata dai conduttori al termine della serata. Di seguito, le esibizioni dei Big (qui il programma dettagliato della settimana) elencate in ordine alfabetico, così come sono state riportate nella conferenza stampa che anticipa l'evento del 6 febbraio 2023.

Anna Oxa Sali (Canto dell'anima)

Gianmaria Mostro

Mr. Rain Supereroi

Marco Mengoni Due vite

Ariete Mare dei guai

L'ultima alba

Coma_Cose Arrivederci

Elodie Due

Leo Gassman Terzo cuore

Cugini di campagna Lettera 22

Gianluca Grignani Quando sei senza fiato

Olly Polvere

Colla Zio non mi piace

Mara Sattei Duemila minuti

Gli ospiti e co-conduttori della prima serata

Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni sono i conduttori della prima serata del Festival di Sanremo 2023. Insieme si alternano sul palco del Teatro Ariston per annunciare i brani in gara e per presentare i tanti ospiti presenti e già svelati per il debutto della manifestazione, organizzata ancora nella storica location della riviera.

Ospiti della prima serata sono i Pooh, che portano in scena un reunion incredibile e nella storica formazione con Roby Facchinetti, Red Canzian e Dodi Battaglia. A loro si aggiunge Riccardo Fogli, che lascia il gruppo nel 1970 per dedicarsi alla carriera da solista. È previsto un omaggio a Stefano D'Orazio, batterista della band scomparso il 6 novembre 2020 per complicazioni legate all'infezione da Covid-19.

Tornano, inoltre, i vincitori del Festival di Sanremo 2022 – Mahmood e Blanco – a cantare Brividi (Blanco aggiunge la performance di un suo inedito), mentre Elena Sofia Ricci presenta la fiction di Rai Fiori dall'inferno, dedicata a Teresa Battaglia e in onda sulle prima rete dal 13 febbraio. Secondo quanto riportato dall'Ansa, l'attrice dovrebbe salire le scale dell'Ariston sulle note di Fighter di Fiorella Mannoia.

Sul palco galleggiante della Costa Smeralda, presente per tutta la durata del Festival, si esibisce il rapper Salmo. Nel Suzuki Stage troviamo invece Piero Pelù che canta Gigante, brano in gara a Sanremo nel 2020.

Dove vedere il Festival in tv e in streaming

Come di consueto, il Festival di Sanremo va in onda su Rai1 dalle 20.50 e subito dopo il PrimaFestival condotto da Andrea Delogu, Jody Cecchetto e gli Autogol. La prima serata va in onda in contemporanea su RaiPlay ed è quindi visibile su tutti i dispositivi elettronici dotati di connessione internet (PC, smartphone, tablet e smart TV).

