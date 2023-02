Presidente Usa Biden a Erdogan : invieremo soccorsi

Ilha promesso al suo omologo turcoche gli Stati Uniti invieranno "tutti gli aiuti" necessari dopo il devastante terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria. "Ha ribadito la disponibilità degli Stati Uniti a fornire tutta l'assistenza necessaria al nostro alleato della, la, in risposta a questa tragedia", ha dichiarato la Casa Bianca in un comunicato. "Ha sottolineato che le squadre si stanno dispiegando rapidamente per sostenere gli sforzi di ricerca e salvataggio della Turchia".

Altre News per: presidentebidenerdoganinvieremosoccorsi