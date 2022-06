Presidente Biden a Senato USA : subito una legge su armi

Ilha rilanciato il suo appello alper approvare una "significativa legge bipartisan sulla sicurezza delle armi". Biden ha elogiato l'inasprimento appena approvato dal suo "Stato di origine", il Delaware, che ha anche bandito le armi del Paese.

"Stati come il Delaware, grazie alla guida del governatore John Carney e del parlamento statale, continuano a pensare alla protezione del proprio popolo, ma una crisi nazionale richiede una risposta nazionale, è tempo che il Congresso faccia la cosa giusta".

L'assemblea legislativa del Delaware - ha detto Biden - ha approvato uno "storico" divieto di armi d'assalto, imposto "severi limiti" alla vendita di caricatori di grande capacità e approvato una legge per "migliorare in modo significativo" i controlli sugli acquirenti di armi da fuoco. Tra i provvedimenti approvati dal Delaware, sottolinea il presidente, anche quello che rende “responsabili” i produttori di armi da fuoco del modo in cui commercializzano e vendono “armi da guerra”.

Il presidente americano Joe Biden si scaglia contro il Senato Usa chiedendo che venga approvata quanto prima la legge bipartisan, che introdurrà limiti, seppur molto timidi, all'uso delle armi. E lo fa elogiando il suo Stato d'origine, il Delaware, che ha accolto l'appello della Casa Bianca adottando immediatamente misure contro la diffusione delle armi da fuoco.

Tuttavia, continua Biden - ricordando i recenti massacri di Buffalo e Uvalde - "una crisi nazionale richiede una risposta nazionale" ed "è tempo che il Congresso faccia la cosa giusta". È una "questione di coscienza e di buon senso". Già prima del Delaware, un altro Stato a guida democratica, New York, aveva risposto all'appello lanciato dalla Casa Bianca. Intanto, sale a tre il bilancio delle vittime dell'ultima sparatoria di ieri in una chiesa dell'Alabama.

