Nina Williams sarà nel roster di TEKKEN 8

Nina Williams è il più recente personaggio a unirsi al roster di TEKKEN 8. Sviluppato per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, TEKKEN 8 sfrutterà al meglio le nuove generazioni di console, usando l’Unreal Engine 5. Non solo, tutti i modelli dei personaggi sono stati completamente rifatti, come è stata anche ripensata la filosofia di combattimento, ora improntata all’aggressività, per rendere ancora più spettacolari e divertenti i combattimenti.

Nina Williams, l’assassino silenzioso che è apparso in numerosi Tekken, è conosciuta per il suo stile di combattimento fluido e mortale.È anche dotati di armi per sconfiggere con stile i propri nemici.Per TEKKEN 8 le sue mosse e tecniche sono state migliorate, introducendo nuove abilità che si adattano al meglio alla filosofia “aggressiva” del nuovo combat system del gioco.Ha preso parte alla saga dei Mishima in diversi modi e per lungo tempo e resta solo da vedere come sarà coinvolta nella storia del nuovo capitolo.

Per il nuovo trailer italiano:



https://youtu.be/5BeSHvaVQmo



Nina Williams si va ad aggiungere agli altri personaggi già annunciati: Jin Kazama, Kazuya Mishima, Jun Kazama, Paul Phoenix, Marshall Law, King, Jack-8 e Lars Alexandersson.TEKKEN 8 è in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC

