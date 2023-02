SAN VALENTINO 2023: ALL YOU NEED IS LOVE

La festa più romantica dell'anno sta per arrivare e per l'occasione ecco le migliori proposte da parte di Funko, Loungefly, Nintendo, Ubisoft, Hasbro, Rocco Giocattoli e Cranio Creations per sorprendere il propio partner!



DILLO CON UN FUNKO!



Le iconiche figure in vinile di vestono di rosa in occasione della festa più romantica dell’anno. Ben 10 nuovi personaggi tratti da Star Wars vengono raffigurati in versione romantica con messaggi d’amore incisi sulla base. È il regalo perfetto per gli amanti della saga più famosa del cinema. Loungefly invece, il brand di zaini, borse e portafogli presenta per questo San Valentino la linea dedicata al classico Disney “Il piccolo sarto coraggioso”. Realizzati in pelle vegana solo il regalo ideale per chi vuole portare sempre con se le proprie passioni!





PER LE COPPIE TECH

Per una serata diversa dal solito, le coppie più all'avanguardia potranno divertirsi con i moltissimi titoli da 2 a 4 giocatori disponibili su Nintendo Switch, la console casalinga rivoluzionaria che non solo si connette al televisore di casa, ma si trasforma anche in un sistema da gioco portatile. Per la prima volta, i giocatori possono godersi un’esperienza da console casalinga completa in qualsiasi momento e dovunque si trovino. Al momento, sul mercato, sono presenti tre differenti versioni, a partire da 219,99€.





INNAMORARSI A PASSO DI DANZA

Just Dance 2023, il simulatore di ballo numero uno sul mercato, è il gioco perfetto per passare un San Valentino particolare, ballando, saltando e lasciandosi trasportare dal ritmo di alcune delle canzoni d’amore più famose assieme al proprio partner. Il ballo, si sa, è da sempre sinonimo di amore e di complicità e, grazie a Just Dance 2023, tutte le coppie possono imparare a danzare e divertirsi insieme.

Un programma speciale per una serata speciale!







IN AMORE VINCE CHI... GIOCA!

Si sa, giocare insieme è il modo perfetto per conoscersi a fondo e quale occasione migliore se non S. Valentino per scoprire nuovi lati del partner con un gioco da tavolo?



Per le coppie di aspiranti investigatori, basterà una partita a Cluedo Escape, il Tradimento a Villa Tudor (1-6 giocatori, 22,99€), il nuovo gioco firmato Hasbro, per individuare le doti nascoste del proprio partner, alla ricerca non solo dell'assassino, ma anche dell'uscita dalla famigerata Villa Tudor. A rendere l’esperienza ancora più intrigante e coinvolgente, un nuovo tabellone del tutto dinamico in stile Escape Games, che si modifica durante il gioco rivelando nuove stanze e indizi.







Uno strumento indispensabile per mettere alla prova l'intesa vincente di una solida coppia invece è Taboo (2+ giocatori, 27,99€), il gioco delle parole proibite. Il partner saprà cogliere i suggerimenti e leggere nella mente dell'altro? Un vero spasso, soprattutto per gli avversari, proprio perché nella maggior parte dei casi si sa benissimo cosa dire, ma pare impossibile lì per lì trovare la parola adatta.







Dicono che divertirsi insieme è alla base di una relazione di successo e What Do You Meme? (39,99€) è il gioco di carte perfetto per ridere a crepapelle con il tuo partner. Per giocatori 18+, il gioco contiene più di 200 carte didascalia e 75 carte rappresentanti alcuni dei meme più famosi, da associare per creare gli abbinamenti più divertenti.





Infine, per scoprire se la dolce metà è del segno della Vergine, non serve altro che My Shelfie, un gioco da tavolo adatto a tutti (da 8 a 99 anni, 34,99€) ideale per i patiti di ordine e organizzazione. I player, infatti, dovranno riordinare e riempire la propria libreria collezionando libri, piante, giochi da tavolo, ritratti, premi e soprammobili, senza dimenticare di lasciare un po’ di spazio per gli amici a quattro zampe! Chi riuscirà ad organizzare nel modo migliore la libreria?







E per i single, don’t worry, ci pensa Meetic, ma questa è un’altra storia…

Altre News per: valentino2023needlove