devolo | Change Your Password Day

1 febbraio - "Change Your Password Day"

come scegliere una password sicura





devolo, in occasione della giornata “Change Your Password Day” che ricorre oggi, 1° febbraio, ricorda quanto sia importante scegliere password complesse per proteggere al meglio i dati personali. Per quanto possa sembrare qualcosa di complicato, trovare chiavi di accesso sicure non richiede alcuno sforzo ed è più facile di quanto si pensi.

Le password sicure in realtà non devono necessariamente essere composte da 20 caratteri o essere cambiate mensilmente. Ma con l’aumentare di negozi online, servizi di streaming e app cresce il numero di account e di conseguenza delle chiavi d’accesso da creare.

Spesso però, per paura di dimenticare il proprio codice di accesso, vengono scelte parole troppo brevi e di facile intuizione e, nonostante la consapevolezza sempre maggiore nei confronti della sicurezza informatica, le ricerche dimostrano che le persone continuano a usare password troppo deboli per proteggere i propri account. NordPass valuta ogni anno le chiavi di accesso più utilizzate in tutti i paesi e, durante lo scorso anno le password sono state di bassa complessità con un livello minimo di sicurezza: in Italia, ad esempio, il primo posto è stato conquistato dalla semplice sequenza “123456” che ha superato la versione più frequente, e leggermente più avanzata “123456789”.

Il punto di partenza per una maggiore sicurezza è quello di utilizzare chiavi d’accesso diverse per ogni account. Questo accorgimento serve per evitare la fuga di dati personali e l’apertura dell’intero caveau digitale nel caso in cui la propria password dovesse finire in mani sbagliate.

Una soluzione potrebbe essere quella di scegliere, a seconda dell'importanza di un account, password più o meno complesse, e possibilmente non semplici e intuitive come "123456789".

Un ulteriore accorgimento è l’autenticazione a due fattori - spesso chiamata anche verifica in due passaggi – che permette di garantire al login una sicurezza aggiuntiva grazie alla richiesta di un secondo componente di controllo per confermare l'identità dell'utente, ad esempio: l’e-mail con link di conferma o il messaggio SMS con codice monouso.

Anche la password per il Wi-Fi domestico dovrebbe essere complessa e necessita di alcuni accorgimenti, in quanto protegge non solo la rete privata e tutti i dispositivi ad essa collegati.

È indispensabile, dunque, prestare attenzione non solo ad avere una password sicura, ma anche ad avere funzioni di controllo all'avanguardia. Ne è un esempio la crittografia basata sugli standard attuali (almeno WPA2), gli specialisti della rete devolo forniscono un'espansione sicura della connessione con la serie di prodotti devolo Magic WiFi. Gli adattatori versatili trasformano qualsiasi presa di corrente in un punto di accesso smart per Internet cablato o wireless e soddisfano gli standard di sicurezza all'avanguardia: WPA3 e WPA2 con crittografia a 128 bit proteggono la rete domestica dagli intrusi. Con opzioni intelligenti come l'accesso ospite tramite codice QR o app consentono agli utenti di fornire ai propri ospiti password complesse e sicure, garantendo al contempo un comodo accesso.

Prezzi e disponibilità

Per iniziare a utilizzare reti domestiche sicure con devolo è scegliere lo Starter Kit devolo Magic 1 WiFi mini con due adattatori al prezzo di 99.90 euro. Gli utenti più avanzati che optano per il devolo Magic 2 WiFi next Starter Kit per 199.90 euro ottengono una forte combinazione di Wi-Fi e Gigabit LAN.

Con il devolo Magic 2 WiFi 6 Starter Kit al prezzo di 239.90 euro, puoi creare una moderna rete Wi-Fi mesh all'interno delle tue quattro mura.

