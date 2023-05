Age of Empires II: Definitive Edition Return of Rome DLC

Xbox annuncia la nuova espansione di Age of Empires II: Definitive Edition, Return of Rome, disponible da oggi per Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming (Beta), Steam e Windows PC. Il nuovo DLC riporta il classico gameplay di Age of Empires in Age of Empires II: Definitive Edition come un'esperienza indipendente con nuovi i contenuti, tra cui:

Tre nuove campagne con voce narrante : Sargon di Akkad , incentrata sui Sumeri, Pyrrhus of Epirus sui Macedoni e Trajan sulla civiltà romanica

Aggiunta di 16 nuove civiltà tratte dal primo Age Of Empires insieme alla nuova Lac Viet

A lungo richiesta, arriva la possibilità di includere i Romani nelle modalità single-player e multiplayer non classificate di Age of Empires II: Definitive Edition. Un aggiornamento futuro consentirà ai Romani di poter accedere alle modalità multiplayer classificate

Introduzione della modalità D3 : che si ispira a un set di regole rese popolari nella scena eSport vietnamita di Age of Empires

Molto altro, come nuove feature e miglioramenti del gioco

Inoltre, Earnest Yuen, produttore esecutivo di World's Edge, ha diffuso, mediante

Xbox Wire

curiosità in merito al nuovo DLC come, per esempio, il lavoro del team nel portare contenuti originali di Age Of Empire nella nuova espansione e altre informazioni su Return of Rome

