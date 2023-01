Behind The Sims - notizie nello sviluppo del gioco

The Sims crea una nuova serie per la community per condividere gli aggiornamenti dell'universo The Sims

Electronic Arts e Maxis hanno annunciato oggi Behind The Sims, una nuova serie per la community che tratta gli ultimi aggiornamenti, le anticipazioni e gli approfondimenti nello sviluppo del gioco, tra cui le ultime novità sul Progetto Rene, i nuovi contenuti di The Sims 4 e altro ancora.

Il team di The Sims si impegna a tenere i giocatori al corrente di tutto ciò che accade nei franchise di The Sims, mentre continuiamo ad ampliare le opportunità di scoperta di sé e di legami più profondi.

Ecco cosa i giocatori possono aspettarsi da questo Stream Behind The Sims: Rapido aggiornamento sul Progetto Rene

Un nuovo entusiasmante fagottino di gioia in arrivo su The Sims 4 il 14 marzo

Ding dong! Ecco la nuova famiglia di The Sims 4, i Michaelson, il 2 febbraio

Nuovi ed entusiasmanti aggiornamenti per The Sims FreePlay e The Sims Mobile

Per vedere lo stream Behind The Sims, visitate il sito: https://www.youtube.com/watch? v=spC-n7rWp_k

