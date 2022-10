Ghostbusters Spirits Unleashed Recensione

Ghostbusters Spirits Unleashed è un gioco d'azione basato sul franchise di Ghostbusters e sviluppato da IllFonic. Questa software house è americana con sede a Golden, in Colorado. Amante dei multiplayer asimmetrici, negli anni ha mostrato di saperci fare lavorando a titoli come Venerdì 13, Predator, Evolve, ecc. Ora ci prova con questo Ghostbusters Spirits Unleashed che risulta essere un titolo divertente adatto a ogni tipo di giocatore. Ecco la recensione per PS5.

Storia e Gameplay



Nonostante sia un titolo basato interamente sul multiplayer, un po’ di storia dietro al gioco è presente. Non aspettatevi trama o sceneggiature Hollywoodiane perché non è questo il caso. Ghostbusters Spirits Unleashed è un sequel dell’ultimo film Ghostbusters Afterlife; i Ghostbusters sono nuovamente in gioco seppur non al completo. A loro si unirà una recluta che sarà controllata dal giocatore. La sede degli acchiappafantasmi è stata rinnovata da Winston e Ray ed è pronta per accogliere i nostri eroi. La storia in realtà è molto semplice e, come si può notare, è solo un'aggiunta per arricchire il titolo multigiocatore online. La mitica caserma dei pompieri rappresenterà l’Hub di gioco dove il giocatore potrà entrare in game, invitare amici, gestire il nostro personaggio e il suo equipaggiamento. Per partire in missione basterà scivolare tramite il famoso palo dei pompieri. Tutto è stato riprodotto alla perfezione. La caserma, la Echo, il contenitore dei fantasmi, le scrivanie sono dove si trovavano nel film. Esplorando sarà possibile ascoltare dialoghi dai personaggi aggiuntivi, scoprire easter egg ecc.



Insi potrà creare il personaggio grazie a un comodo editor piuttosto generoso. Una volta creato l'avatar il giocatore farà parte di un team di quattro cacciatori di fantasmi. Per tutte le missioni l'equipaggiamento sarà sempre composto da uno zaino protonico con fucile, la trappola e rilevatore diper individuare i fantasmi. Nonostante l'esperienza multiplayer del gioco, gli sviluppatori hanno comunque inserito una breve campagna giusto per far prendere confidenza con armi, equipaggiamento, ecc. Se si gioca impersonando unla visuale sarà in prima persona. Prima d'iniziare si potrà scegliere tra lo zaino protonico, il rilevatore di presenze sovrannaturali e aggiungere unper le situazioni più difficili. Una volta iniziata la missione ilcercherà d'infestare la mappa, gli acchiappafantasmi dovranno braccarlo e catturarlo prima che ci riesca. Le partite saranno sempre quattro contro uno. Naturalmente i giocatori solitari avranno poche possibilità di farcela. Inil lavoro di squadra è fondamentale per riuscire nell'impresa. A volte per catturare degli spettri sarà necessario incrociare i flussi protonici. Solo così si potranno agganciare e trascinare nella trappola messa a terra.

Lehanno un discreto level design e sono ben realizzate in stile. Girandole in lungo e largo è possibile trovare dei collezionabili che, se raccolti, serviranno a sbloccare bonus esperienza. Saranno piene anche di personaggi non giocanti che se terrorizzate faranno salire la percentuale d'infestazione. Per impersonare il fantasma il giocatore prima dovrà finire diverse partite da. Quando si gioca da spettro è possibile sfruttare la verticalità e muoversi liberamente per tutta la mappa. Si potranno ectoplasmare gli esseri umani e cercare di possedere tutti gli elementi presenti per far salire la barra d'infestazione. Quest'ultima, una volta che sarà riempita al 100%, farà partire un countdown che renderà visibile loe inizierà la vera caccia. Che si giochi dao da fantasma il gamplay resta sempre piacevole e divertente.

ha uno stile grafico cartoon bellissimo. I modelli poligonali sono semplici ma richiamano esattamente lo spirito scanzonato della saga. Purtroppo la stessa cosa non si può dire del. Infatti, nelle situazioni un po' caotiche questo rallenterà in modo vistoso. Presenti anche diversie imperfezioni tecniche che tuttavia non incidono più di tanto sulla piacevole atmosfera che il gioco riesce a dare. Una sorpresa positiva è stata la gestione della; gli oggetti posseduti dai fantasmi si muovono in modo assolutamente credibile. Ottimo il feedback del, che dà il massimo durante l'uso dei grilletti adattivi con il fucile protonico o la trappola. Bene il comparto sonoro con musiche ed effetti originali presi direttamente della serie e il doppiaggio in linguada parte died

è un titolo, immediato che regala un mix di azione e umorismo come pochi. Se laconvince non si può dire la stessa cosa della modalità in singolo, che soffre di un'intelligenza artificiale poco brillante e disparsi in tutto il gioco. Anche senon è il massimo, riesce comunque a regalare una resa grafica in stile cartoon ben fatta. Il gioco grazie alcontenuto èa tutti. Se siete dei fan giocarlo è un obbligo!

