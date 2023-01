Controller Wireless per Xbox – Deep Pink disponibile domani

Xbox annuncia che il nuovo Controller Wireless per Xbox – Deep Pink sarà disponibile da domani in Italia, Francia, Germania, Paesi Nordici, Olanda/Benelux, Polonia e Spagna al prezzo consigliato di €59,99.

Il nuovo Controller Wireless per Xbox – Deep Pink è un controller Xbox progettato per elevare le proprie prestazioni di gioco in una nuova fantastica colorazione. È l’accessorio ideale per giocare su Xbox Series X/S, PC o persino su mobile, ma può anche essere il regalo perfetto per il proprioplayer two per giocare in compagnia.





Il controller Deep Pink può associarsi a più dispositivi e permette di giocare e passare rapidamente da vari dispositivi e iOS utilizzando il Bluetooth. È anche possibile acquisire e condividere all’istante screenshot, registrazioni e molto altro tramite il pulsante Condividi.

