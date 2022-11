Cicaboom a Milan Games Week & Cartoomics all’insegna dei supereroi con ‘MARVEL MISSION ARENA Trading Card Game’ e ‘MARVEL BOOMEZ 3D CARD GAME’









Il fantastico Marvel Universe diventaancora più grande grazie al nuovissimo gioco di carte collezionabili deipersonaggi Marvel e alle curatissime figures in stile Toon Pop.





Cicaboom, azienda italiana specializzata nell’ideazione, produzione e commercializzazione di giocattoli e prodotti editoriali e d’intrattenimento per ragazzi, è lieta di annunciare la sua partecipazione all’edizione 2022 della fiera Milan Games Week & Cartoomics.



Ubicato all’interno del Padiglione 12, lo stand Cicaboom presenterà uno spazio interamente dedicato agli ospiti della fiera meneghina, che potranno provare MARVEL MISSION ARENA Trading Card Game, nuovissimo ed entusiasmante gioco di carte collezionabili dedicato agli eroi e ai villains del Marvel Universe.





MARVEL MISSION ARENA Trading Card Game è un gioco che unisce l’attrattiva del brand di supereroi più amato al mondo a una profondità di gioco modulabile a più livelli, per soddisfare tanto il divertimento del bambino, quanto le aspettative dei giocatori più esperti. Caratterizzate da curatissime illustrazioni degli eroi e dei villains del Marvel Universe, le carte di MARVEL MISSION ARENA Trading Card Game sono al tempo stesso completi strumenti di gioco e imperdibili oggetti da collezione.





I giocatori potranno scegliere tra diversi gruppi di appartenenza: Spiderman Team Up, Avengers, Guardiani della Galassia, Villains, ecc. I personaggi appartenenti a questi gruppi saranno a loro volta suddivisi in buoni, neutrali e malvagi, con la possibilità di creare mazzi di gioco personalizzati, in base a precise strategie o semplicemente per rappresentare i propri Supereroi e Villains preferiti. La collezione, composta da 219 carte, sarà suddivisa in carte Comuni, Non Comuni, Rare, Ultra rare e ben 27 carte Segrete. Di queste categorie, le ultime tre saranno caratterizzate da tre trattamenti olografici differenti, per un’estetica assolutamente eccezionale e fuori dal comune.



I giocatori più giovani e inesperti potranno imparare le basi del gioco, attraverso un sistema di gioco semplificato, grazie anche ai due starter deck tematici (Avengers e Spider-Man) da 56 carte. I giocatori più esperti, invece, potranno immergersi nel regolamento completo e creare la propria tattica personalizzata, utilizzando le diverse carte disponibili nelle bustine.





Per conoscere tutti i segreti legati allo sviluppo e al lancio di MARVEL MISSION ARENA Trading Card Game, è inoltre previsto uno speech di Francesco Ghigliotti, Responsabile Marketing di Cicaboom, venerdì 25 novembre alle ore 12:45, presso il palco principale della fiera.





Per rendere memorabile la sua presenza alla fiera meneghina, Cicaboom consentirà a tutti i visitatori di diventare per un giorno protagonisti di MARVEL MISSION ARENA Trading Card Game, attraverso l’iniziativa “To be a card”. Chi si recherà allo stand di Cicaboom, infatti, tra una sessione di gioco e l’altra potrà scattarsi una fotografia indossando alcuni degli elementi tipici dell’iconografia Marvel, all’interno di una cornice gigante che riprende il profilo delle carte. Chi pubblicherà sui propri canali social la foto con l’hashtag #MARVELTCG, taggando il profilo @cicaboomworld, riceverà immediatamente in omaggio una speciale bustina contenente tre carte di MARVEL MISSION ARENA Trading Card Game.





Altra iniziativa speciale, è quella dedicata ai possessori del biglietto ULTRAPOP del Milan Games Week & Cartoomics, che riceveranno una goodie bag all’ingresso della fiera, contenente tre carte esclusive, introvabili altrimenti, una dello Spider-Man di quartiere, una del mistico Doctor Strange e una dell’imponente Hulkbuster.





Anche il tempo trascorso allo stand Cicaboom avrà un ‘valore’! Infatti, dopo i primi cinque minuti trascorsi ad apprendere le basi di MARVEL MISSION ARENA Trading Card Game, si sbloccherà la MISSION BASE, che concederà di avere diritto ad un buono sconto da 5 Euro da spendere subito nell’area vendita dello stand, per l’acquisto di un mazzo tematico di MARVEL MISSION ARENA Trading Card Game. Infine, per i più costanti, per l’addestramento di circa 15 minuti si sbloccherà la MISSION AVANZATA, che darà diritto a un immediato sconto del 50% sull’acquisto di un mazzo tematico di MARVEL MISSION ARENA Trading Card Game. Dopo ogni acquisto, inoltre, sarà consegnato un ulteriore buono sconto spendibile sul negozio online di Cicaboom.





MARVEL MISSION ARENA Trading Card Game è già disponibile all’acquisto sulla pagina a esso dedicata dello shop online Cicaboom, mentre arriverà nelle edicole e nei negozi specializzati a partire dal 2023. MARVEL MISSION ARENA Trading Card Game è commercializzato in formato mazzo tematico da 56 carte, al prezzo di € 18,99, e in formato bustine da 10 carte, al prezzo di € 4,99.





Ma le sorprese in chiave Marvel non finiscono qui! Presso lo stand Cicaboom, infatti, i visitatori potranno giocare anche con Marvel Boomez 3D Card Game. I Marvel Boomez, figures collezionabiliraffiguranti i più iconici personaggi Marvel in stile super deformed, sono dotati ognuno di un dado poliedrico a venti facce e di una carta in cui sono indicati i valori di attacco e difesa del personaggio in questione, oltre alle sue abilità speciali. La carta, inoltre, diventa essa stessa il terreno su cui sfidare gli amici, senza bisogno di altri particolari supporti di gioco.





Infine, non mancheranno le altre punte di diamante della linea di prodotti dell’editore ligure. Faranno infatti bella mostra di sé e sarà possibile acquistare anche gli indistruttibili e allungabili ElastiKorps e i simpaticissimi e trasformabili Letrabots.



