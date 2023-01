Meta Quest - Allenamento VR della settimana

Con l’inverno, e la pioggia e la neve che porta con sé, potrebbe non essere semplice trovare la volontà di uscire per allenarsi. Grazie a Meta Quest è però possibile sfidare il rigido clima invernale, facendo movimento senza dover uscire di casa. Ci sono infatti tantissime app e tantissimi games in grado di tenere allenati corpo e mente. Da un nuovo gioco di geografia inVZfit ad allenamenti che porteranno gli utenti in giro per il mondo inHolofit by Holodia, fino alla ricarica nella natura conGuided Tai Chi, non mancano i modi per entrare inMeta Quest e lavorare sul benessere da luoghi meravigliosi in tutto il mondo

Le novità della settimana

Gym Class – Basketball VR

Il simulatore di basket VR leader del settore sta aggiungendo diversi nuovi elementi che renderanno il campo più divertente che mai. Innanzitutto, GYM CLASS - BASKETBALL VR ha aggiunto nuovi modi di esprimersi. Grazie al tracciamento dei movimenti fisici, sarà possibile di ricreare qualsiasi movimento di pallacanestro, sia che si tratti di tirare da tre, di palleggiare, di bloccare.

Inoltre, c'è un'ampia varietà di nuove modalità di gioco, che faranno sembrare gli utenti dei veri campioni in un batter d'occhio, ed esercitazioni di tiro e di passaggio in multiplayer o basate sull'intelligenza artificiale, modalità di gioco competitive 1 contro 1, 2 contro 2 e 3 contro 3.

Infine, GYM Class - Basketball VR sarà in grado di mettere in contatto i giocatori con persone di tutto il mondo. Grazie al movimento e alla possibilità di parlare, gli utenti saranno in grado di esprimersi a tutto tondo e questo può portare a nuove interazioni con gli altri appassionati di basket, il tutto mentre ci si allena.

Demo e Allenamento

Il 15 febbraio ci sarà un evento online gratuito sul fitness di Meta Quest, in cui si imparerà comesfruttare al meglio gli allenamenti in VR. E chi possiede già un visore Meta Quest, potrà immergersi subito in un'esperienza di fitness VR dal vivo con uno specialista.

Per iscriversi, basta cliccare sul seguente link. Le prenotazioni sono limitate e si effettuano in base all'ordine di arrivo.

Divertenti avventure di fitness

VZfit

Con VZfit sarà possibile fare cardiofitness, giocare, andare in bicicletta ed esplorare il mondo, il tutto comodamente da casa e nel tempo libero.

Questa fantastica app per il fitness in VR è ora dotata di Pin Point!, un nuovo gioco di geografia che porta l’utente in cinque luoghi casuali del mondo, chiedendogli di muoversi per indovinare il punto di partenza.

Con la possibilità di scegliere tra allenamenti cardio completi o di collegare la smart bike o il dispositivo di fitness dell’utente, sarà possibile aumentare la routine di fitness con l'aiuto dell'AI trainer di VZfit. Se non si possiede una smart bike sarà possibile iniziare con un semplice sensore di cadenza.

Con oltre 10 milioni di chilometri di strade da esplorare, dalle Alpi italiane innevate alla soleggiata costa hawaiana,in VZfit sono presenti sfide con ricompense in oggetti cosmetici, giochi in stile arcade, livelli virtuali e corse in multiplayer.

Holofit by Holodia

Con Holofit, gli allenamenti cardio saranno divertenti, interattivi e motivanti. Holofit porterà l’utente in luoghi straordinari, come l'Antartide, Babilonia, San Francisco, Parigi, o anche Saturno, sott'acqua, o i mondicyberpunk o preistorici.

Sarà possibile correre, andare in bicicletta o remare in 15 mondi diversi e seguire numerosi programmi HIIT, con brucia grassi o attacco al tempo, cercando di superare gli altri membri della comunità Holofit e di bruciare fino a 400 calorie per sessione.

Bisognerà utilizzare il proprio peso corporeo per lo sci, la corsa, il canottaggio o il ciclismo, o per esercizi per tutto il corpo che ne combinano più di uno, e persino a collegare Holofit all'ellittica, alla bicicletta o al vogatoreper trasformare completamente gli allenamenti.

Sarà inoltre possibile misurare le calorie bruciate e salvare i dati e i progressi dell'allenamento nell'app Holofit per Android o iOS.

Guided Tai Chi

Con Guided Tai Chi sarà possibile sperimentare una pratica antica attraverso una rivisitazione in chiave moderna, rallentando i ritmi e rinfrescando mente, corpo e spirito con oltre 200 allenamenti ispirati al Tai Chi in 20 splendide località, tra cui valli montane, spiagge tropicali e coste lussureggianti.

L’applicazione offre sessioni da tre a 60 minuti che porteranno gli utenti nella natura selvaggia, direttamente dal salotto. E con più di 100 sessioni meditative offerte in modalità Flow, non ci saranno problemi a liberarsi dalle tensioni e dallo stress. Questo rende Guided Tai Chi un'incredibile via d'accesso ai concetti del Tai Chi per i principianti e aiuterà gli utenti a ritrovarsi nel flusso,completamente rinfrescati ed energizzati.

Sarà possibile anche gareggiare in tutto il mondo, rafforzare e tonificare il corpo mentre la mente si rilassa con la modalità Arcade, dove sarà possibile guadagnare punti per avere una forma fisica perfetta in 100 sessioni, o con la modalità World Tour, dove gli utenti potranno sfidare sé stessi in una maratona di resistenza fino a 60 minuti.

Infine, Guided Tai Chi consente di personalizzare facilmente l'allenamento con impostazioni altamente regolabili. Trovate il vostro posto ideale con le opzioni di perfezionamento dei piedi, dell'insegnante, dell'audio e delle vibrazioni che soddisfano le vostre esigenze specifiche.

Carve Snowboarding

Dal creatore di 1080 Snowboarding, Carve Snowboarding permette di scendere in pista in VR perpraticare uno snowboard arcade realistico come mai prima d'ora.

Sono presenti due modalità uniche:

Con Time Attack , sarà possibile esprimere il proprio bisogno di velocità e correre verso la cima della classifica.

, sarà possibile esprimere il proprio bisogno di velocità e correre verso la cima della classifica. Con la modalità Freestyle, ora dotata di classifiche, sarà possibile fare tricks e mostrare abilità uniche.

Ma non solo, c'è molto da trovare mentre si scende dalla montagna. Sarà possibile sbloccare nuove tavole, guanti e mixtape per essere sempre in grado di esplorare con stile. E si vuole semplicemente rilassarsi nella propria cabina, non c'è da preoccuparsi. Una volta terminato l'après, sarà possibile recarsi lì e caricare la propria attrezzatura e la propria colonna sonora per la prossima discesa.

Climb 2

Con The Climb 2, il brivido dell'arrampicata prende vita mentre si scalano maestose montagne, i grattacieli o grotte gigantesche, il tutto trovando scorciatoie nascoste che velocizzano il viaggio verso la destinazione. Dotato di nuove emozionanti mappe con panorami mozzafiato, The Climb 2 permette agli utenti di sfidare gli amici e di scalare le classifiche in modalità multigiocatore asincrona. Che si tratti di scalare vette alpine o di raggiungere l'esterno del 100° piano, si potrà provare l'emozione dell'arrampicata, ammirare panorami mozzafiato e farlo senza corde.

Suggerimenti per Meta Quest

Trends

Trends consente di visualizzare meglio i dati di Meta Quest Move e di tenere traccia dei progressi della forma fisica di settimana in settimana. E si amano i numeri, con Trends sarà possibile scavare a fondo nelle statistiche ed esaminare il picco e l'intensità media delle calorie bruciate al minuto.

