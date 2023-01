GRID LEGENDS SCALDA I MOTORI CON UN'ESPANSIONE A TEMA INVERNO

Partecipa alla Festa Invernale. Nuovi veicoli, esperienze, eventi di carriera e una lunga lista di opzioni di personalizzazione del circuito.

Guarda il trailer qui

Codemasters ed Electronic Arts pubblicano oggi Festa Invernale, la quarta e ultima espansione di GRID Legends. Questo aggiornamento ricco di azione e neve invita i giocatori a unirsi ad Ajeet Singh, l'amato meccanico di Driven to Glory, in una festa invernale tutta sua in cui auto veloci e corse emozionanti sono al centro della scena. L'aggiornamento presenta tre nuovi ed entusiasmanti veicoli, otto eventi e nuovi percorsi di drift point-to-point per sfidare i giocatori quest'inverno.

Questa versione porta con sé una serie di eventi emozionanti che prevedono corse ad alta velocità in condizioni climatiche invernali. I giocatori si riuniranno all'iconico protagonista di Driven to Glory, Valentin Manzi, e si avventureranno nei cinque nuovi percorsi innevati di Okutama Sprint per un'azione autentica. Anche ben 45 percorsi esistenti sono stati aggiornati per consentire l'inserimento di boost gates e rampe tramite il Race Creator.

Tre nuovi formidabili veicoli sono stati aggiunti al già ampio roster di GRID Legends: la classica SRT Viper GTS-R, che ritorna in una variante "Drift Tuned", la BMW 2002 TII Race Car e la temibile Bugatti Bolide, che fa il suo debutto nel videogioco in GRID Legends. In questo pacchetto sono disponibili anche nuovi Eventi Carriera sponsorizzati e una serie di icone, livree e banner per la personalizzazione del gioco. "Le vacanze natalizie sono finite, ma la festa è appena iniziata in GRID Legends. Più percorsi, potenziamenti, rampe e divertimento: questo è il contenuto finale scaricabile", ha dichiarato Paul Lovell, Senior Games Designer di Codemasters. "Cercate le livree delle squadre presenti nella modalità storia di Driven to Glory, ora disponibili per tutti i giocatori, e partecipate al divertimento!".

Il nuovo pacchetto Festa Invernale di GRID Legends è disponibile da oggi per l'acquisto su Xbox Series X|S e PlayStation5, oltre che su PlayStation 4, Xbox One e PC. I possessori della Deluxe Edition avranno accesso immediato a questo aggiornamento e potranno invitare gli amici a giocare gratuitamente.

