GRID Legends' disponibile in streaming su GeForce NOW

Gareggia sul cloud: 'GRID Legends' di EA ora disponibile in streaming su GeForce NOW

Questo GFN Thursday è ricco di novità, con l’arrivo diGRID Legends e altri sette giochi, tra cui Scars Above, su GeForce NOW.

GRID Legendsè un emozionante videogioco di rally di Electronic Arts, caratterizzato da corse emozionanti e attimi di forte tensione. Giocate da soli alle prime armi sulla vostra volante o con i vostri amici, per sancire chi ha il diritto di rivendicare il titolo di pilota leggendario.

In aggiunta, la nuova stagione dell’anno 8 diTom Clancy’s Rainbox Six Siege scatena Brava, una nuova assalitrice brasiliana che viene equipaggiata con il droneKludge, un potente gadget elettromagnetico in grado di mettere fuori uso i sistemi di sorveglianza dei nemici.

Dai un’occhiata alla lista completa dei giochi per dare il via al weekend:

Hotel Renovator (Nuovo lancio su Steam

(Nuovo lancio su Clash: Artifacts of Chaos ( Nuovo lancio su Steam , 9/03 )

Figment 2: Creed Valley (Nuovo lancio su Steam , 9/03)

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 (Nuovo lancio su Steam , 9/03)

Big Ambitions (Nuovo lancio su Steam , 10/03)

Call of the Sea (Gratis su Epic Games , 9/03)

GRID Legends ( Steam e EA )

Scars Above ( Steam )

