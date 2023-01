AIRY TWS L’ULTIMA NOVITÀ AUDIO FIRMATA TEUFEL

Le nuove cuffie in-ear di Teufel si distinguono

per un suono sempre più al top





Le nuove cuffie in-ear AIRY TWS sono il partner audio ideale nella vita di tutti i giorni. Grazie ad un suono puro e alla lunga autonomia le cuffie sono infatti perfette in ogni situazione. Evoluzione del modello di successo AIRY TRUE WIRELESS, le AIRT TWS combinano un audio ulteriormente migliorato a funzionalità perfette per l’utilizzo quotidiano.

In viaggio, sui mezzi, a casa: le ultimissime cuffie made in Berlin garantiscono una qualità sempre eccezionale, in qualsiasi luogo o momento della giornata. I quattro microfoni integrati sono stati pensati e creati per una migliore intelligibilità in ufficio o in smart working durante le telefonate e video call.

Le AIRY TWS hanno una batteria che garantisce oltre sei ore di autonomia. Grazie alla custodia ricaricabile le cuffie sono sempre pronte all’uso perché possono essere ricaricate fino a tre volte con un tempo di riproduzione di quasi 26 ore. I tre LED sulla parte anteriore della custodia indicano lo stato di ricarica della batteria.

Il design e la vestibilità rendono possibile l’utilizzo prolungato, garantendo un posizionamento sicuro e confortevole nell’orecchio. Gli auricolari sono infatti realizzati in morbido silicone antibatterico e sono disponibili in 5 taglie – dalla XS alla XL – per adattarsi ad ogni padiglione auricolare e far lavorare così al meglio il potenziale dei potenti driver HD. Il risultato? Un suono pulito, trasparente e con un ampio panorama stereo, con kick e bassi precisi e ricchi. Inoltre, i due microfoni per auricolare assicurano un’eccellente trasmissione vocale durante chiamate e videoconferenze.

AIRY TWS in pillole:

Cuffie in-ear wireless con driver HD lineari resistenti per bassi ricchi, alti precisi e medi caldi

Bluetooth 5.0 con AAC per lo streaming di musica da Spotify, Amazon Music, YouTube, Apple Music & Co.

Trasmissione audio-video in sincronia labiale

Autonomia totale tramite custodia fino a 26 ore, oltre 6 ore di riproduzione con una sola carica

Buona eliminazione passiva del rumore esterno per un ascolto rilassante e ricco di sfumature.

Lo standard di impermeabilità IPX3 rende le cuffie a prova di spruzzi e resistenti a pioggia leggera o sudore durante l'allenamento sportivo

Comandi touch sugli auricolari per una pratica regolazione del volume, per rispondere al telefono, per attivare l’assistente vocale e per un facile controllo della musica

Sistema vivavoce con 4 microfoni per telefonate tramite Teams (supporto di Hands-Free-Protocol (HFP), Skype, Zoom, ecc. Controllo vocale tramite Google/Siri in alta qualità con cancellazione del rumore e dell'eco, chiamate possibili anche con un solo auricolare.

Visualizzazione dello stato della batteria su iOS, Android e sulla custodia di ricarica con l’accoppiamento automatico all'apertura della custodia di ricarica

Speciali auricolari a forma di fungo in silicone antibatterico per una vestibilità sicura e confortevole, anche durante lo sport in 5 taglie (XS, S, M, L, XL)

Le Teufel AIRY TWS sono ora disponibili nel webshop Teufel al prezzo di 99,99 euro in quattro varianti colori: Night Black, Silver White, Steel Blue e Pale Gold.

