Teufel Airy Sports TWS Recensione

Oggi vi parlo degli auricolari della, gli. Per chi non conosce il marchio, Teufel è un produttore tedesco con 42 anni di esperienza nella produzione di diffusori, cuffie, sistemi hi-fi e home cinema. I suoi prodotti sono molto apprezzati non solo inma anche nel resto dell'. Teufel è nata a Berlino nel 1979 e ha un organico di oltre 320 persone. I prodotti Teufel sono di ottima fattura e si possono comprare esclusivamente nei propri negozi o in shop online. Dopo alcuni giorni di utilizzo con camminate e corsette varie, ecco cosa penso delle

Lesi presentano molto bene. Iniziamo con il packaging che sfoggia uno stile semplice in carta. Nella parte anteriore della scatola si trova il nome delle cuffie e il profilo del prodotto, mentre nella parte posteriore si trovano le informazioni delle cuffie. All'interno, oltre agli auricolari e alla custodia di ricarica, ci sono anche il manuale delle istruzioni per l'uso, le precauzioni di sicurezza, il cavo di ricaricae tre gommini in silicone, piccole, medie e grandi, per adattarsi a ogni tipo di orecchio. Le cuffie sono all'interno di una custodia di ricarica in plastica molto bella e leggera con il logo Teufel stampato al centro sulla parte superiore. La custodia si apre a libro tramite una piccola fessura dove, poco sotto, si trovano i Led di alimentazione. Quando il coperchio viene aperto o chiuso, l'indicatoremostrerà lo stato di ricarica. Tutti e tre i Led accesi indicano che la potenza è al 100%.





La batteria dentro la custodia ha una potenza di, quindi abbastanza potente per delle cuffie. L'interno è progettato in modo che, quando si ripone un auricolare, verrà automaticamente attirato nell'apposito vano di ricarica a doppi contatti. Per riconoscere facilmente gli auricolari vi sono i segniaccanto ai contatti di ricarica. Gli auricolari Airy Sport hanno un design sobrio e semplice. Sono dotati di un gancio per l'orecchio realizzato in silicone molto flessibile. L'auricolare funziona tramite l'area touch che si trova dove è stampato il logo

Gli auricolarisono realizzati in plastica di ottima fattura per offrire un sonoro di alta qualità. Le cuffie al suo interno hanno un diffusorelineare da 8 mm, che dà dei bassi solidi e dei toni medio alti molto morbidi. I Teufel Airy Sport TWS sono dotati di tecnologia anti interferenza econ decodifica, che permette una trasmissione del segnale più stabile e veloce. Inoltre, supportano anche la tecnologiadi riduzione del rumore in chiamata, che permette di avere un audio molto chiaro. La qualità del suono delle Airy Sport TWS in generale è ottima sia con la musica e le chiamate che con i giochi mobile. Il volume non è molto alto, ma comunque offre un'esperienza bilanciata tra qualità e potenza sonora.





Lesono state sviluppare per essere pratiche da indossare. Sono completamente wireless e garantiscono la massima libertà di movimento. Infatti, grazie al design unico del gancio per l'orecchio, molto flessibile, non ci sono problemi di utilizzo. Anche in termini di stabilità lesono molto ferme e non cadranno mai dalle orecchie, sia che vengano usate per lo sport più estremo sia per normali attività di ogni giorno.Poiché le cuffieutilizzano la soluzione, non farà distinzione tra cuffie primarie e secondarie. Possono essere utilizzate singolarmente o contemporaneamente. Gliutilizzano i comandi touch che hanno una sensibilità moderata e ilsul controllo è tempestivo anche se non sempre preciso. Sono resistenti alla pioggia, al sudore e non temono neanche l’umidità permettendo agli atleti di allenarsi in qualsiasi condizione. Infine, la batteria; in termini di durata, con un uso a volume medio alto, si arriva a sfiorare le 8 ore, mentre ricaricandola con la custodia si arriva fino a 31. Per ricaricare le cuffie serviranno circa 20 minuti perdi riproduzione, mentre per una ricarica completa ci vorranno almeno 2 ore.





Lesono degli auricolari in-ear molto solidi e ben costruiti. Sono cuffie pensate per chi fa sport. Infatti, resistono al sudore,e umidità. Il volume è buono, il suono èe dettagliato. Tuttavia, non aspettatevi prestazioni come le cuffie con i grandi padiglioni. Per essere degli auricolari progettati principalmente per losuonano davvero bene. L’acquisto quindi è consigliato a tutti ma in special modo se siete degli sportivi.

