Gli appuntamenti online diventano pericolosi ogni giorno che passa! Suggerimenti su come stare al sicuro

Un uomo del Texas si è dichiarato colpevole di aver truffato donne per 1,6 milioni di dollari in truffe di appuntamenti online. Folayemi Alabi ha 52 anni e ha ammesso di essere parte di cospirazione e riciclaggio di denaro presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti nel Rhode Island.

Qualcuno si atteggerebbe a un generale dell'esercito americano di stanza all'estero e guadagnerebbe la fiducia delle donne tra i 70 e gli 80 fingendo un interesse romantico. Guadagnata la loro fiducia, il suddetto Generale li convinceva ad inviare contanti o assegni a vari indirizzi e società di proprietà di Alabi.

E questo è solo uno dei numerosi incidenti recenti emersi. I pericoli associati agli appuntamenti online aumentano ogni giorno solo perché i criminali stanno trovando nuovi modi per sfruttare gli utenti. Ecco perché imparare a stare al sicuro è imperativo.

Pericoli di appuntamenti online

Ricordi i bei vecchi tempi in cui i nostri anziani ci consigliavano di non interagire con estranei? I progressi della tecnologia hanno completamente cambiato quella narrativa, vero?

Notizie recenti riguardanti un incontro di appuntamenti online andato storto provengono da Barnsley, Regno Unito. Secondo la polizia, due uomini hanno organizzato un incontro con altri due uomini. Li hanno raccolti nella loro macchina e, secondo quanto riferito, uno dei maschi che hanno raccolto ha tirato fuori un coltello e ha pugnalato l'autista al collo. Hanno proceduto a rubare il veicolo e hanno lasciato la scena. La polizia sta indagando e cercando piste mentre scriviamo questo.

Allo stesso modo, uno stupratore di un'app di appuntamenti è stato incarcerato per otto anni nel Regno Unito. Lewis Vanmeer-Sheridan ha 28 anni ed è stato accusato di due accuse di stupro e una di tentato stupro. I suoi bersagli erano donne sfortunate che scorrevano a destra su un'app di appuntamenti online.

Le notizie sopra menzionate sono solo un'estremità dello spettro degli appuntamenti online. Pone altri problemi, incluso rendere conveniente per i partner imbrogliare e i bambini ottenere l'accesso a queste app e siti nonostante siano minorenni.

Tenendo a mente i pericoli posti dagli appuntamenti online, è fondamentale che tutti siano consapevoli della loro gravità e di come uscire online in sicurezza. Ricorda la regola d'oro, 'meglio prevenire che curare'.

Diamo un'occhiata alle migliori pratiche che puoi utilizzare per salvaguardare te stesso e i tuoi cari dai pericoli degli appuntamenti online.

Come navigare in sicurezza nel regno degli appuntamenti online

Cominciamo con l'ovvio, va bene? Sii cauto e vigile quando usi qualsiasi app o sito di appuntamenti online. Se ti senti a disagio o se c'è la sensazione viscerale che qualcosa non va, ascolta quella sensazione!

A parte l'ovvio, tieni a mente le seguenti pratiche quando esci online:

a. Controllo dei precedenti: controllo dei loro account sui social media

Quando ti abbini a qualcuno su queste app o siti di appuntamenti, dovresti sempre eseguire una qualche forma di controllo in background. La maggior parte di queste app di appuntamenti consente agli utenti di collegare i propri profili di social media con i propri profili di appuntamenti. Quindi è un buon punto di partenza.

Ti consigliamo vivamente di controllare i loro profili sui social media per stabilire che sono autentici e non un artista della truffa. Inoltre, se hai amici in comune con loro, parla con loro della persona e cerca di ottenere alcune informazioni.

b. Non condividere informazioni riservate

Cosa fai quando il tuo appuntamento online richiede il tuo indirizzo di casa o dell'ufficio per inviare fiori o regali? Rifiuta educatamente ringraziandoli per il gesto premuroso!

Non devi mai condividere le tue informazioni riservate e personali con qualcuno che incontri online. Se le cose vanno bene, ci sarà un sacco di tempo per farlo, ma non c'è bisogno di saltarci dentro subito. Questo perché queste informazioni potrebbero essere utilizzate per perseguitarti o per renderti il bersaglio di una truffa.

Se qualcuno sembra troppo persistente nel chiedere tali dettagli, trattalo come una bandiera rossa e bloccalo.

c. Non lasciare il telefono incustodito durante l'appuntamento

Sapevi che lo spyware per telefoni Android e iPhone è facilmente disponibile al giorno d'oggi? Se lasci il telefono incustodito, l'altra persona potrebbe installarlo sul tuo telefono. Ciò può portare a più problemi, incluso il furto delle informazioni sulle tue credenziali e l'hacker che ottiene l'accesso a più funzioni del tuo telefono. Pertanto, non lasciare il tuo smartphone incustodito quando sei fuori per un appuntamento.

d. Condivisione della tua posizione dal vivo

Se decidi di incontrare di persona il tuo appuntamento online, scegli un luogo pubblico dove incontrarti. Non c'è niente di male nell'informare i tuoi amici o familiari (quelli vicini di cui ti puoi fidare) del tuo piano e condividere con loro la tua posizione dal vivo.

Puoi condividere facilmente la tua posizione dal vivo tramite WhatsApp. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni: aggiorna la tua posizione solo quando apri effettivamente il messaggio. Tuttavia, condividere la tua posizione dal vivo e il tuo programma serale con un caro amico o un familiare può aiutare a garantire che qualcuno ti controlli se ti discosti dal piano originale.

e. Invio di SOS ai contatti di emergenza

Quasi tutti gli smartphone ora sono dotati della funzione SOS. Puoi impostare facilmente i tuoi contatti di emergenza utilizzando questa funzione. Ad esempio, se qualcosa va storto al tuo appuntamento, puoi facilmente inviare un SOS e i tuoi contatti di emergenza lo prenderanno da lì.

Ciò può essere particolarmente utile se il tuo appuntamento è troppo invadente o vuole andare in un posto "privato" e non riesci a trovare un modo per uscire da quella situazione. L'invio discreto di un SOS può quindi aiutarti a gestire la situazione.

f. Utilizzo delle app di monitoraggio

Un modo affidabile per garantire la sicurezza durante gli appuntamenti online consiste nell'utilizzare un'app di monitoraggio. Queste app di monitoraggio mirano a mantenere i tuoi cari al sicuro e intervenire quando e se necessario.

Quindi, come funziona? L'app di monitoraggio verrebbe installata sul tuo Android o iPhone e l'accesso alla dashboard può essere concesso a un utente autorizzato di cui ti fidi.

Puoi informare l'utente autorizzato quando esci l'appuntamento. L'utente sarebbe in grado di tracciare la tua posizione dal vivo e ascoltare la conversazione che stai avendo utilizzando il tuo smartphone per assicurarsi che tutto vada bene.

Un altro utilizzo delle app di monitoraggio è che possono facilmente consentire ai genitori di monitorare i propri figli. Ad esempio, i genitori possono vedere se i loro figli accedono a queste app di appuntamenti, come Bumble o Tinder, e limitarle da remoto.

Inoltre, i coniugi possono utilizzare queste app di monitoraggio per assicurarsi che la loro dolce metà non tradisca o micro-tradisca.

Ecco come un'app di monitoraggio ha aiutato Sofia a stare al sicuro!

Incontra Sofia, una venticinquenne che vive a Bolzano con la sua amica Emma. Sofia stava usando una piattaforma di appuntamenti online per trovare la sua anima gemella. Alla fine si è abbinata a una persona di nome Alonzo.

Si sono scambiati messaggi sulla piattaforma prima di decidere di incontrarsi. Sofia ne ha discusso con la sua amica ed entrambe hanno deciso di prendere precauzioni di sicurezza.

Di conseguenza, hanno verificato varie app di monitoraggio, ma hanno finito per installare XNSPY sullo smartphone di Sofia.

Hanno impostato l'allerta di geofencing per il bar dove Sofia avrebbe incontrato Alonzo. Sofia ha detto a Emma che l'avrebbe chiamata prima di lasciare il bar, e se se ne va senza messaggiare, Emma dovrebbe controllarla usando le funzionalità di XNSPY.

Con sorpresa di Emma, è stato emesso un avviso che diceva che Sofia aveva lasciato il bar. Si è immediatamente collegata al pannello di controllo e ha visto che Sofia si stava muovendo nella direzione opposta al loro posto.

Emma ha acceso la registrazione ambientale e ha stabilito che Sofia era in pericolo. Ha rapidamente contattato la polizia e ha raccontato loro dell'incidente. Utilizzando i registri delle chiamate di XNSPY, è stata anche in grado di fornire loro il numero di Alonzo. Le autorità locali si sono rapidamente trasferite e presto hanno scoperto che Alonzo lo fa spesso: incontra appuntamenti e poi si approfitta delle donne.

Sofia crede che se non avesse installato XNSPY, le cose sarebbero finite davvero male per lei.

Per saperne di più su come puoi beneficiare anche di Xnspy, visita il loro sito web.

