Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition disponibile su Steam

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition è ora disponibile per l’acquisto su Steam, in vendita fino al 2 febbraio come parte dell’offerta dedicata a Rockstar Games.

Oltre ai comandi aggiornati e ai miglioramenti apportati alle grafiche e all’ambiente di gioco, queste versioni di Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas sono Giocabili su Steam Deck e supporteranno anche funzioni aggiuntive legate alle nuove piattaforme, come gli obiettivi e altro ancora.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition è disponibile anche per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite il Rockstar Games Launcher, e sarà disponibile più avanti nel mese di gennaio sul negozio di Epic Games.

Offerta dedicata a Rockstar Games su Steam

Risparmia moltissimo su una selezione di titoli Rockstar Games grazie alla nostra offerta dedicata su Steam, che include il 50% di sconto su Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

In più, ottieni il 50% di sconto su Grand Theft Auto V, il 67% di sconto su Red Dead Redemption 2, sconti fino al 70% su titoli classici come Grand Theft Auto IV e altro. L’offerta termina il 2 febbraio.

Altre News per: grandtheftautotrilogydefinitiveeditiondisponibile