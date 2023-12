Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition disponibile

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ora disponibile su Netflix, iOS e Android





Queste versioni mobile dei classici Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas possono essere acquistate individualmente e includono alcuni miglioramenti, come la nuova modalità Illuminazione classica che ripristina l'aspetto del cielo nei giochi originali.

Grand Theft Auto III – The Definitive Edition Disponibile per: iOS | Android | iOS (Netflix) | Android (Netflix)

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition Disponibile per: iOS | Android | iOS (Netflix) | Android (Netflix)

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition Disponibile per : iOS | Android | iOS (Netflix) | Android (Netflix)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition è disponibile anche su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite il Rockstar Games Launcher, Steam e il negozio di Epic Games.

