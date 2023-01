Alina Isayeva, la 31enne trovata morta in casa a Giugliano

, 31 anni, è stata trovata morta nel bagno della sua abitazione a, in provincia di, dopo che la madre aveva allertato i carabinieri perché non riusciva a contattarla. La tragedia a Lago Patria, frazione di Giugliano, in provincia di Napoli.

Alina Isayeva, una giovane donna di 31 anni, è stata trovata morta in casa dalla polizia. A lanciare l'allarme è stata la madre della giovane, che da circa 24 ore non riusciva a mettersi in contatto con lei. Nella casa di Alina, originaria di Lviv, in Ucraina, ma residente a Giugliano da anni, sono intervenuti polizia e vigili del fuoco, che hanno fatto irruzione e hanno trovato il suo corpo senza vita nel bagno. Alina Isayeva non soffriva di patologie pregresse. A casa sua è arrivato il magistrato di turno, che ha disposto l'autopsia sul suo corpo. La salma è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale San Giuliano di Giugliano, dove nei prossimi giorni verrà effettuato l'esame autoptico.

Per il momento l'ipotesi più accreditata è quella del malore improvviso, ma nulla è escluso. Sono arrivati tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa della giovane. “È quando accadono queste cose che ti rendi conto di quanto sia piccola la vita. Alina, ti ricorderò sempre sorridente e piena di vita… buon viaggio piccola pazza” ha scritto un amico su Facebook.

Altre News per: alinaisayeva31ennetrovatamortacasagiugliano