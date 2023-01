Allenamento in VR della settimana: Incontrare il proprio allenatore in realtà virtuale









Dopo le migliori app per allenarsi con la realtà virtuale della scorsa settimana, è arrivato il momento di mettere in evidenza come gliallenatori esperti possono aiutare gli utenti a immergersi nel fitness VR.

Le novità della settimana

Get Movin’ Sale

Da oggi fino al 22 gennaio, tre pacchetti di app VR per allenarsi, per Meta Quest, sono disponibili in offerta. Inoltre, ci sono offerte giornaliere e saldi su più di due dozzine di titoli perfetti per mettersi in forma:

Get Groovy Pack: Colpire, ballare e muoversi a ritmo di musica con questi giochi musicali.

Smash Drums: un viaggio epico alla batteria, suonando 50 brani di successo che metterà alla prova anche i migliori atleti.



Synth Riders: Un'applicazione in cui bisogna stare sempre in movimento, mentre si afferrano le note, si seguono dei binari e si schivano gli ostacoli in questo fantastico allenamento di fitness e danza freestyle.



Dance Central: Con quasi tre dozzine di canzoni di successo tra cui scegliere, sarà possibile eseguire passi di danza coreografati fino alle prime luci dell'alba.

Fight to the Finish Pack: un obiettivo, se si decide di accettarlo: essere l'ultimo a rimanere in piedi e reclamare la gloria, il tutto mentre ci si allena vigorosamente.

GORN: Il caos non è mai stato un allenamento così bello. in questo energico simulatore di gladiatori VR. è possibile affrontare una serie infinita di avversari.



Pistol Whip: È necessario muoversi in tutti i modi, per evitare i proiettili di un sicario in questo pluripremiato gioco d'azione e ritmo.



Ironlights: il cuore batte all'impazzata in questo gioco di duelli in VR, dove si corre a perdifiato in un combattimento corpo a corpo fluido e in slow motion.

Stay Focused Pack: Un set di app per il golf, la boxe e il ping pong pensato per rimanere in forma.

GOLF+. È possibile giocare in alcuni dei migliori campi da golf del mondo, mettendo della musica e facendo qualche drive, da soli o con gli amici.



The Thrill of the Fight: Un'app di boxe al cardiopalrma, dove bisogna concentrarsi per sferrare il colpo del KO al proprio rivale.



Eleven Table Tennis: questo simulatore di ping pong è perfetto per allenarsi seriamente, sia contro un avversario IA che con gli amici in una gara a 11.

App e giochi per il fitness insieme a un allenatore

Chi meglio degli esperti può guidare gli utenti versola migliore esperienza di fitness in VR? Di seguito, è possibile trovare i suggerimenti di allenatori e formatori su come dare il meglio in ognuna di queste app e giochi di fitness in VR, in modo da ispirare gli utenti ad allenarsi e a essere attivi ogni giorno.

LES MILLS BODYCOMBAT

"Suggerisco di fare da cinque a dieci minuti all'inizio e di adottare un approccio lento e costante", dice la direttrice del programmaBODYCOMBAT Rachael Newsham. "Troppo in una volta non è un allenamento efficace. Questo vi aiuterà a costruire una buona base di fitness e non vi costringerà a un recupero massiccio prima di ricominciare. La costanza, insieme a un livello adeguato nei primi giorni, è la strada da percorrere. Una volta che l'avrete stabilito, svilupperete la vostra forma fisica e la vostra resistenza e potrete gestire più allenamenti o più tempo".

FitXR

Con FitXR, è possibile rendere personale il proprio allenamento. Indipendentemente dallo stile o dalla personalità, FitXR può abbinare ogni utente a qualcuno del suo variegato team di allenatori di livello mondiale, pronti a tirare fuori il meglio da tutti.

È possibile allenarsi con Elise, insegnante di yoga, amante della musica e paladina della body positivity. Oppure conGarrett, un educatore ad alta energia. Con Sarah, coreografa, ballerina e docente. Oppure con Zion, un lottatore di MMA, atleta e aspirante olimpionico.

In FitXR è arrivato anche un nuovo contenuto,Combat. In questo nuovo allenamento divertente e feroce, ispirato alle arti marziali, si suda mentre si eseguono mosse di combattimento ispirate a Jiu-Jitsu brasiliano, Karate, Muay Thai, Boxe, Taekwondo e altro ancora.

Con sette nuovi allenamenti settimanali, è possibile allenarsi con Combat by FitXR per padroneggiare il doppio pugno, i colpi di gomito e molto altro. Inoltre, grazie al Power Move Scoring, è possibile monitorare la propria potenza e velocità.

WIN Reality

Con WIN Reality, è possibile iniziare ad allenarsi ed essere pronti per il vero gioco delbaseball. Ogni utente sarà così in grado di prepararvi in modo più intelligente e di migliorare le sueprestazioni grazie alle funzionalità di WIN Reality per la battuta e il riconoscimento dei lanci per i battitori di tutti i livelli di abilità. Il tutto progettato progettato da giocatori professionisti, per essere realistico e probante.

Offrendo un allenamento accessibile a tutti con allenatori reali e ambienti di stadi locali,è possibile diventare un battitore da .300 da casa.

E quando ci si allena come un professionista in questo sistema di allenamento VR per baseball e softballcompletamente immersivo, è possibile affrontare velocità di gioco, lanciatori reali e movimenti realistici. è possibile provare le modalità di allenamento specializzate e fare il giro delle basi ovunque e in qualsiasi momento.

Consigli per Meta Quest Move: come ottenere i Move Achievements raggiungendo i propri obiettivi di fitness

Con i Move Achievements si può facilmente tenere traccia dei propri traguardi di fitness. Che si tratti di bruciare 5.000 calorie o di completare 100 obiettivi giornalieri, sarà possibile trovare tutti i propri risultati in un unico spazio, nella scheda dedicata dell'app Meta Quest Move.

Per utilizzare l’app, sarà sufficiente accedere al pannello delle applicazioni del visore Meta Quest.

Ispirazione settimanale

“In quanto persona amputata, posso capire perfettamente chi è titubante nei confronti dell’esperienza tradizionale di allenamento in palestra” commenta iltrainer Billy Davis. “FitXR invece permette a chiunque, ovunque, di ottenere il massimo dai propri allenamenti, anche grazie alle offerte di fitness adattivo. Tutte le lezioni nel Box studio, per esempio, possono essere svolte da seduti, disattivando la funzione squat. Nei nostri Dance & HIIT studios, offriamo anche numerose lezioni che si possono svolgere da seduti, consentendo ai membri con diversi gradi di allenamento e mobilità di misurarsi con allenamenti sempre divertenti e coinvolgenti”.

Proseguire il proprio percorso di allenamento in VR

Allenarsi in VR su Meta Quest è un’attività divertente e incredibilmente adattabile alla routine di tutti i giorni: i visori sono un prezioso aiuto per mantenere, ovunque si voglia, in qualunque momento si voglia, che sia un’abitudine di pochi minuti al giorno o una passione da ore alla settimana. E Meta è orgogliosa di ispirare ognuno a proseguire il proprio percorso nel mondo del fitness in VR.

