LUCCA COMICS & GAMES - ESPERIENZA VR 360° AMANO CORPUS ANIMAE

VENERDÌ 6 GIUGNO E MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2025 - ore 17.00 ISTITUTO GIAPPONESE DI CULTURA A ROMA

Dopo la recente apertura lo scorso 28 marzo della mostra - ideata e sviluppata da Lucca Comics & Games e promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con il supporto organizzativo di Zètema - Amano Corpus Animae, dedicata al Maestro Yoshitaka Amano e ospitata dal Museo di Roma a Palazzo Braschi fino al 12 ottobre 2025, sarà ora possibile, negli spazi dell’Istituto Giapponese di Cultura, ‘entrare’ negli studi di Tokyo del grande artista grazie al documentario 360° Amano Corpus Animae girato con una tecnologia in realtà virtuale collegata concettualmente al percorso espositivo.

Due giornate per altrettante proiezioni, nelle date di venerdì 6 giugno e mercoledì 2 luglio 2025 alle ore 17.00, in cui sarà possibile prendere parte a questa straordinaria attività praticabile attraverso la disponibilità di 30 visori, messi a disposizione da Lucca Comics & Games grazie alla collaborazione con Gold VRG, per una visita collettiva che ci condurrà nello studio nipponico dove sono state create la maggior parte delle opere del Sensei.

Durante la visione del documentario 360° Amano Corpus Animae (durata 12 min.) lo spettatore, attraverso una visita della capitale giapponese, si avvicinerà agli studi del Sensei Amano entrando poi in questo spazio di creazione dove ammirerà l’autore di opere indimenticabili che hanno fatto la storia dell’animazione e dell’intrattenimento mondiale mentre è al lavoro e assistendo a una sua intervista esclusiva.

Un’esperienza che è già stata condotta in due giornate dedicate esclusivamente agli studenti dell’Istituto Giapponese di Cultura che l’hanno descritta nei loro commenti con grande entusiasmo, definendola un’immersione totale e suggestiva nel mondo dell’artista. “Sembrava di stare veramente in Giappone e mi ha fatto immerso nella città di Tokyo. Un fantastico ingresso nello studio in contatto con l’artista e le sue opere. Un'esperienza che ripeterei subito! È stato commovente poter vedere il maestro Amano da così vicino, poterlo vedere disegnare e inoltre poter passeggiare per le strade di Tokyo mi ha riportato alla memoria tantissimi bei ricordi.” ha detto uno degli studenti.

360° Amano Corpus Animae è un viaggio nel fantastico e onirico universo del Maestro Yoshitaka Amano, prodotto da Lucca Comics & Games, scritto da Barbara Gozzi, con la produzione esecutiva di Luca Bitonte e la regia di Omar Rashid. Saranno proprio Bitonte e Rashid a introdurre la visione nelle due date ospitate dall’Istituto Giapponese di Cultura proponendo ai visitatori anche una proiezione di contenuti esclusivi come ad esempio il backstage della realizzazione della trilogia degli official poster per l’edizione 2024 di Lucca Comics & Games in omaggio a Puccini realizzati dal Maestro e dedicati rispettivamente a Tosca, Madama Butterfly e Turandot, che gli sono valsi il titolo di Ambassador del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka.

Un filo diretto tra l’Italia e il Giappone che Lucca Comics & Games ha teso in questi anni per celebrare l’arte di un Maestro che si è affermato come un creatore di mitologie contemporanee, che sono entrate nelle case di tutti, abbattendo le barriere del tempo e rimanendo impresse nell’immaginario collettivo di diverse generazioni. Un percorso reso unico anche grazie all’esposizione delle opere di Amano presso il Museo di Roma a Palazzo Braschi (Piazza S. Pantaleo 10), che sancisce definitivamente il rapporto tra l’artista giapponese e la città di Roma da lui sempre amata, sin dagli anni ’70. Amano Corpus Animae, che terminerà il 12 ottobre, è la prima esposizione che l’artista realizza nell’Urbe, città che per la sua arte è stata frutto di ispirazione e dalla quale ha recepito molteplici suggestioni: soprattutto le mitologie greco romane.

Oltre all’esperienza immersiva di visita degli studi di Amano tramite i visori VR presso l’Istituto Giapponese di Cultura, sarà quindi imperdibile l’esposizione a Palazzo Braschi che celebra i 50 anni di carriera del Maestro raccogliendo in un unico percorso espositivo più di 200 tra opere originali, cel d'animazione e oggetti di culto.

VR 360° AMANO CORPUS ANIMAE

venerdì 6 giugno

mercoledì 2 luglio

Istituto Giapponese di Cultura a Roma

Via Antonio Gramsci, 74, 00197 Roma RM

Orari

A partire dalle ore 17

Prenotazioni per venerdì 6 giugno disponibili a partire dal 23 maggio, per mercoledì 2 luglio dal 17 giugno

MOSTRA AMANO CORPUS ANIMAE

28 marzo 2025 - 12 ottobre 2025.

Museo di Roma a Palazzo Braschi

Piazza San Pantaleo 10, Roma

Orari

Dal martedì alla domenica ore 10.00-19.00.

La biglietteria chiude alle ore 18.00. Giorno di chiusura: lunedì.

Per maggiori informazioni: tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00 - 19.00)